Republikon: Stabilizálódott a Fidesz és nőtt a Jobbik támogatottsága

A Fidesz–KDNP támogatottsága a tavaly év végi csökkenés után 2021 elején stabilizálódott, a Jobbik támogatottsága pedig valamennyivel nőtt, derült ki a Republikon Intézet februári pártpreferencia-méréséből – írja a Telex . A Fidesz–KDNP támogatottsága a teljes népesség körében továbbra is 30 százalék, ez nem változott januárhoz képest. A DK még mindig a második helyen áll, de népszerűsége egy százalékpontot csökkent januárhoz képest, most 10 százalékon áll. A Momentum maradt 9 százalékon, a Jobbik viszont két százalékponttal 8-ra nőtt, utánuk jön az MSZP 6 százalékkal. A Párbeszéd, az MKKP, az LMP és a Mi Hazánk Mozgalom egyaránt 1-1 százalékon áll a teljes népesség körében. A pártválasztók körében sem változott a Fidesz támogatottsága, most is 46 százalékon áll. A DK támogatottsága 15 százalékos, a Momentum maradt 13 százalékon. A Jobbik támogatottsága a pártválasztók körében nyolcról 11 százalékra nőtt, az MSZP viszont maradt 8 százalékon. A Párbeszéd-re, az MKKP-ra, valamint az LMP-re 2-2, a Mi Hazánk-ra a választók 1 százaléka tenné a voksát.