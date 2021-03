Streamelt fesztivált indít a Müpa

Megszűnt a Müpa szerződése 2020-ban, már nem vesz részt a Budapesti Tavaszi Fesztivál szervezésében, létrehozásában. Helyette saját fesztivált indítanak Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek címmel.

Az új fesztiválról, amely első alkalommal április 2. és 17. között lesz megtartva, szerda délelőtt tartottak sajtótájékoztatót a Müpában. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem színpadán a moderátor és négy fellépő művész ült. Megszólalt természetesen – úgy tűnt felvételről – Káel Caba is, a Müpa igazgatója, aki a végén, az utolsó előttinek feltett kérdésre elmondta, hogy fantasztikus lehetőség volt, hogy a Müpa 2014-től 2020-ig két nagy budapesti fesztiválban szervezőként lehetett jelen. Izgalmas, szép korszak volt, sikerült a fesztivál rangját, fényét visszaadniuk. A Bartók Tavasz is a turizmus fellendítésének jegyében zajlik, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen szervezik. Amikor a kormányzat annak idején felkérte a Müpát, a megállapodásban benne volt, hogy időnként meg kell újítani az együttműködést a főváros és a kormányzat között, ami tavaly lejárt. Új feladatot kaptak, aminek az is része lesz, hogy jövőre már az egész országra kiterjed a programsorozat, ezzel is erősítve a turisztikai vonalat. (A Budapesti Tavaszi Fesztivál is több programmal jelent meg vidéken – a szerk.) Büszkék az elmúlt időszakra, további jó munkát kívánnak a fővárosnak a Budapesti Tavaszi Fesztivál utódja kapcsán. Káel a tájékoztató elején arról beszélt, hogy internetes formában, streamelve fogják – mert kell ilyenkor is valamilyen módon – a programokat eljuttatni a közönséghez. A művészek saját országukban, Nagy-Britanniában, Svájcban rendezik meg hangversenyeiket, ahol elmondják, hogy ez a Bartók Tavasz részeként valósul meg, a turisztikai elem ebben is fontos szempontot játszik. A fesztivál legfontosabb eseménye az lesz, hogy Kurtág György operájának, a Játszma végének tavaly meghiúsult magyarországi bemutatójára április 7-én, tehát ha csak online közvetítésben is, de sor kerül, a szereposztás azonos lesz a Scala-beli premierével. A különlegesség az lesz, hogy most ott lesz a szerző, aki a milánói bemutatón nem tudott ott lenni. A Royal Philharmonic Orchestra Vaszilij Petrenko vezényletével a Royal Albert Hallból fog bejelentkezni. René Jacobs és a Kammerorchester Basel a Paul Sacher Saalban adja elő Haydn operáját, Gardiner az oxfordi Sheldonian Theatre-ből varázsolja ide Bach János-passióját, Milánóból pedig az operaház zenekara, a Filarmonica della Scala Riccardo Chailly vezényletével lesz jelen a fesztiválon. A tánc területén egyedülálló, hogy sikerült összehozniuk Magyarország három vezető együttesét, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Szegedi Kortárs Balett Bartók műveire koreografált műsort mutat be, Lajkó Félix és a Győri Balett GisL címmel Adam híres Giselle-jét gondolta újra, a Pécsi Balett pedig Vasarely-etűdök címmel tart bemutatót. Vashegyi György és az Orfeo Zenekar Mozart-estre készül. A Müpa zeneszerzői pályázatára érkezett, és ott lett díjazott Farkas Bence Kísérőzene Az aranyember című némafilmhez című műve, amit Korda Sándor 1918-ban években készített: a Győri Filharmonikus Zenekar és Dubóczky Gergely adja elő. Kimozdul a fesztivál az előadótermek világából, a Budai Várban, a Savoyai teraszon lesz Charlie életműkoncertje. A Bagossy Brothers Company érdekesen kapcsolódik Bartók művészetéhez, transzformálják a korunkra az ő üzenetét. A sajtótájékoztatón a Müpa nagyszínpadán helyet foglaló művészek között ott volt Kelemen Barnabás, aki elmondta, hogy több zenész is megfordult a Kelemen Kvartettben az elmúlt időszakban, de decemberben kialakult az új összetétel, így majd a megújult együttes mutatja be a BMC-ben a hat Bartók-vonósnégyest.