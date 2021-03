Szuputnyik-balhé Pozsonyban

Soha nem látott egységben mutatott ajtót a Fidesznek az Európai Néppárt európai parlamenti frakciója.

Kilépett a Fidesz európai parlamenti delegációja az Európai Néppárt (EPP) frakciójából, miután a politikai csoport tagjainak óriási többsége, csaknem 85 százaléka megszavazta a teljes küldöttségek tagságának felfüggesztését, illetve kizárását lehetővé tévő alapszabálymódosítást. Orbán Viktor a kilépésről szóló döntést levélben közölte Manfred Weber frakcióvezetővel, “antidemokratikusnak, igazságtalannak és elfogadhatatlannak” nevezve az előírások megváltoztatását. A Fidesz EP-képviselőinek egyelőre nem kell lemondaniuk választott parlamenti tisztségeikről, azzal megvárhatják a pozíciók kevesebb mint másfél év múlva esedékes félidős újraelosztását. Ugyanakkor nem maradhatnak a szakbizottságok EPP által delegált tagjai és vissza kell adniuk jelentéstevőként vállalt megbízatásaikat is. Hölvényi György, a KDNP EP-képviselője továbbra is a frakció teljes jogú tagja maradhat. Egyelőre nem tudni, hogy a 11 fideszes csatlakozik-e valamelyik már létező politikai csoporthoz, vagy új tömörülést hoz létre. Deutsch Tamás az Azonnali című hírportálnak azt mondta, hogy függetlenként folytatják a munkájukat. Ha így lesz, jóval kevesebb megszólalási lehetőséghez és befolyáshoz juthatnak, mint egy politikai csoport tagjaiként. Manfred Weber frakcióvezető történelminek nevezte az eljárási szabály módosítására tett javaslatot, amelyet a frakciótagok és a pártok szinte mindegyike támogatott.

“Orbán is az ereszen át menekült”

Újságírók egy csoportjának, köztük a Népszava brüsszeli tudósítójának nyilatkozva Weber szomorúnak nevezte, hogy a Fidesz távozásával megtört az EPP eddigi egysége, és kudarcot vallott a párbeszédre épülő politikája. “Sajnálom, hogy elveszítjük fideszes kollégáinkat, és szeretném megköszönni nekik az elmúlt évben, évtizedben végzett munkájukat”, tette hozzá. Weber ugyanakkor visszautasította Orbán vádjait: “Nem kérünk leckét abból, hogyan kell védenünk a határainkat, hogyan kell meghatároznunk a család fogalmát”. Hangsúlyozta, hogy nem az EPP hagyta el az európai kereszténydemokrácia nagyjai — Schuman, Kohl vagy Adenauer — által kijelölt utat, hanem a Fidesz. A spanyol Esteban Pons González frakcióvezető-helyettes, az eljárási szabályzatot kidolgozó munkacsoport vezetője szerint az Európai Néppárt tagjainak 85 százaléka a mérsékelt, középutas irányvonalat választotta a radikalizmussal, az egységet a megosztással, a kompromisszumot a türelmetlenséggel szemben. Megjegyzése azért is figyelemre méltó, mert a spanyol konzervatívok eddig Orbán odaadó híveiként viselkedtek. “Nagy megkönnyebbülést érzek”, nyilatkozta lapunknak Róza Thun, a lengyel Polgári Platform EP-képviselője. Az Orbán-rendszert rendszeresen bíráló politikus szerint a szavazási eredmény arról árulkodik, hogy sikerült mobilizálni a tagokat, és a pártcsoport egységesen kiállt a közös elvek és értékek mellett. “Világos jelzés ez azoknak, akik megpróbálják az EU alapvető értékeit semmibe venni, hogy nincs helyük az EPP-ben”, hangoztatta a képviselő. A magyar miniszterelnök Webernek címzett leveléről csak annyit jegyzett meg, hogy képletesen “Orbán is az ereszen át menekült”, nem várva meg, míg a pártját felfüggesztik. A luxemburgi Christoph Hansen, aki az alapszabálymódosítás, és közvetve a Fidesz felfüggesztésének egyik kezdeményezője volt, lapunknak azt mondta, hogy sok nemzeti delegációnál már jóideje “kicsordult a pohár” a Fidesszel kapcsolatban, és erre csak rátettek az elmúlt hónapok történései. Szerinte normális, hogy a frakció követni akarta a pártcsaládban már két éve megszületett döntést a magyar tagpárt felfüggesztéséről. A politikus úgy vélte, hogy ezek után a Fidesznek nincs jövője az ernyőszervezetben sem. “Mivel őket az EPP logója alatt választották meg, nem tehetnek mást, távozniuk kell a pártcsaládból is”, hangsúlyozta Hansen, aki szintén megkönnyebbült a frakcióülés után. “De nem vagyok boldog, hiszen ez a döntés egyetlen problémát sem old meg Magyarországon” - tette hozzá.