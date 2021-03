Még mindig tart a sztrájk Makón

Több mint egy napja sztrájkolnak a makói gumigyár dolgozói, de még nem látszik, hol lesz az egésznek vége.

Több mint 27 órája sztrájkolnak a dolgozók a Continental makói gumigyárában, de egyelőre még csak körvonalazódni sem látszik egy megállapodás. Radics Gábor, a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség (GSZSZ) elnöke szerint a cég vezetősége egyre erőteljesebben próbál nyomást gyakorolni a dolgozókra, hogy vegyék fel ismét a munkát. Azt mondják nekik, hogy miattuk viszik majd el a termelést máshová, miattuk kell majd bezárni a gyárat. Tucatnyi sztrájktörőt is munkába állítottak, nem tudni, őket honnan hozták a gyárba – állítja Radics Gábor. Néhány dolgozót mindez elbizonytalanít, másokat éppen ez sarkall még inkább a követeléseik melletti kiállásra és a sztrájk folytatására – mondja a szakszervezeti vezető. A Continental makói telephelyén az elmúlt hetekben egyre hosszabb időre szüntették be a munkát a dolgozók, akik a cég által felmondott kollektív szerződésben rögzített jogaikat szeretnék visszakapni. Így többek között a korlátlanul elrendelhető túlórák, a régebb óta a cégnél dolgozók pluszjuttatásainak elvétele ellen küzdenek. A többek között a túlórákat is szabályozó kollektív szerződés nyári felmondása után ugyanis számos dolgozó távozott a cégtől, a maradóknak pedig azóta kisebb létszámmal, sokkal többet kell túlórázniuk, mert a megrendelések időközben ismét megszaporodtak. Emiatt előbb egy 2 órás figyelmeztető, majd egy 8 órás, utána pedig egy 24 órás sztrájkot szerveztek. Most pedig úgy tervezik, a kedden 14 órakor megkezdett határozatlan idejű sztrájk során addig nem veszik fel a munkát, ameddig nem sikerül megállapodniuk a követeléseikről a munkáltatóval. Ehhez a szolidaritás jegyében már három másik szakszervezettől kaptak felajánlást, így a sztrájkalap 2 millió forinttal nőtt. Ez azért fontos, mert sztrájk idején nem jár fizetés a dolgozóknak, de így ki tudnak tartani ügyük mellett. A Continental lapunknak küldött közleményében igyekezett megerősíteni, hogy tiszteletben tartják a dolgozók sztrájkhoz való jogát. Mint fogalmaztak: rendkívüli eset nem történt, és hozzájuk nem érkezett információ „kritikus sérelemről” sem. A cég a sztrájkban résztvevők számról is közölt adatot: eszerint a kedden 14 órakor elkezdődött határozatlan idejű sztrájkban „szerda 13 órakor aktuális adatok alapján 346 fő vett eddig részt az 1 700 munkatársból”. (A közleményből nem derül ki egyértelműen, hogy éppen akkor sztrájkoltak ennyien, vagy összesen, a több műszakot is együttvéve ennyien hagytak fel a munkával a sztrájk kezdete óta. Az 1700 dolgozó ugyanis több műszakban dolgozik, vagyis nem is sztrájkolhatnának mindannyian egyszerre 13 órakor). A Continental azt is ismét leszögezte: elkötelezettek a kollektív szerződés megkötésére, ezért szerdára és a következő munkanapokra is kitűzték a tárgyalási időpontokat. A cég vezetése tehát – mint az elmúlt napokban többször is – ismét kollektív tárgyalásra hívta a sztrájkot szervező Makói Gumiipari Szakszervezetet (MGSZ), illetve a munkabeszüntetésből kimaradó másik két helyi szakszervezetet. Az MGSZ azonban ezen nem vett részt, mivel álláspontjuk szerint sztrájk idején a sztrájkbizottsággal és a sztrájkkövetelésekről kell tárgyalni – márpedig a sztrájkot csak az MGSZ szervezi, a másik két helyi szakszervezet nem vesz részt abban. A kollektív szerződésről szóló tárgyalás és a sztrájk pedig álláspontjuk szerint jogtechnikailag nem egyeztethető össze. Radics Gábor úgy véli: a cég ezzel csak el akarja lehetetleníteni a sztrájkot, hiszen a munkabeszüntetés nem irányulhat a kollektív szerződés kikényszerítésére. Ezért, ha elkezdenének arról tárgyalni, nem sztrájkolhatnának tovább. A dolgozók ezzel elveszítenék egyetlen érdekérvényesítő eszközüket, a szakszervezeti vezetők pedig továbbra is csak hosszadalmas látszategyeztetéseken vehetnének részt. A korábbi, hónapokon keresztül zajló kollektív tárgyalások sem vezettek ugyanis eredményre. A cég hajthatatlansága érthetetlen számára. A sztrájkolók egyik követelése ugyanis az, hogy a 10 évnél régebb óta a gyárban dolgozók plusz kéthavi végkielégítése ne szűnjön meg. Ezt csak akkor kell kifizetni, ha elbocsátják az illetőt. Ha nincs ilyen szándék, miért kell ezt a juttatást megvonni? – vetette fel a kérdést. A sztrájkot szervező MGSZ és GSZSZ korábban többször is hangoztatta: a sztrájkbizottság követelései alapján létrejött megállapodás lehet a későbbieken egy új kollektív szerződés alapja. A cég mégsem akar a sztrájkkövetelésekről tárgyalni, csak a kollektív szerződésről. Az MGSZ ügyvédje ezért most megfogalmazott egy olyan megállapodás-tervezetet, amelyben a cég vezetősége vállalná, hogy ha a szakszervezet ismét részt vesz a kollektív tárgyalásokon, de mégsem sikerül megállapodni, akkor nem vonja kétségbe, nem lehetetleníti el a sztrájk folytatását a munkáltató. Radics Gábor elmondása szerint a szerda reggel megfogalmazott ajánlatra egyelőre nem érkezett válasz.