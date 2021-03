Bajban vannak a budapesti taxisok

Egyharmaddal csökkent az engedélyek száma, és több mint felével a fuvarok iránti kereslet.



Nagy pofont kaptak a taxisok a vírustól, és messze még a kilábalás: a budapesti sofőrök közel harmada adta fel hivatását a koronavírus-járvány tavaly tavaszi kitörése óta – írja a Napi.hu . Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint egyre kevesebben bíznak abban, hogy egyhamar újraindul az élet a fővárosban. A lapnak azt mondta:

2020-hoz képest több mint 30 százalékkal csökkent a fővárosi taxi-engedélyek száma, már 5000 taxis sincs Budapesten. Mindeközben a fuvarok iránti kereslet 50-60 százalékkal esett vissza, de Budapesten kívül, olyan régiókban, ahol főként a turisták hívtak taxit, 90-95 százalékos csökkenés is előfordul, ami lényegében lenullázódást jelent.

A szakmai szervezet szerint, ha a fuvarigény egyszer visszatér, akkor a vállalkozások természetesen meg fogják oldani, hogy legyen elegendő számú autó, de a szolgáltatás elindítása jelentős tőkeberuházást igényel, miközben az üzemanyag, a biztosítás és a szervizköltségek is egyre drágábbak. A legnagyobb budapesti cégnél, a Főtaxinál a franchise partnerek száma 35 százalékkal csökkent, és amint a jogszabályok lehetővé tették, csomagküldési szolgáltatást is indítottak. A Bolt (korábban Taxify) sofőrjeinek csak 15 százaléka távozott az elmúlt egy évben. A taxiscég alternatív pénzkereseti lehetőségként tavaly áprilisban elindította étel házhozszállító szolgáltatását, amelyhez több sofőrük is csatlakozott, mára már külön futárbázissal dolgoznak.