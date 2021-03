Orbánék majdnem 20 milliárdból építenek újabb stadiont

A kórházak kötelesek fogadni minden belgyógyászati ellátásra szoruló beteget, a mentőknek kell megtalálni, hogy hol van szabad ágy.

Már akkora a fővárosi és a Pest-megyei kórházak belgyógyászatainak a leterheltsége, hogy az országos tiszti főorvos – a lapunk birtokába került dokumentum szerint - átmenetileg fölfüggesztette az ilyen osztályokkal rendelkező kórházak területi ellátási kötelezettségét. Keddtől az intézkedés visszavonásáig mintegy 15 intézmény köteles fogadni a fővárosi és a Pest-megyei belgyógyászati betegeket. Minden esetben a mentőszolgálatnak kell megtalálni, hogy hol van hely a páciens fogadására. Könnyen elfordulhat, hogy egy csepeli magas-vérnyomásost a környékbeli intézmények telítettsége miatt Ceglédig vagy Vácig is elvisznek majd a mentők. Az utasítás további érdekessége, hogy a területi elvű ellátás feloldása mellett elrendeli azt is, hogy amennyiben már egyetlen üres ágya sem maradt az intézményeknek, a saját területi betegeiket ebben az esetben sem utasíthatják el. Miután a kórházak a Covid betegek ellátásához a belgyógyászati osztályaikat alakították át, kevés hely maradt a nem azonnali ellátásra szorulóknak, például hasfájósoknak, a szív-és keringési panaszokkal küszködőknek. A KSH adatai szerint már a múlt év decemberében 99,8 százalékos ágy-kihasználtsággal működtek a belgyógyászatok. A második hullám hatására az intenzív ellátás mellett ennek a szakterületnek nőtt egyik hónapról a másikra legnagyobb mértékben (41,3 százalékkal) a forgalma. A Coviddal terhelt helyzetet most tovább nehezítette a munkaszerződés váltás, nőtt a szakemberhiány. Hétfőn – mint emlékezetes - a Jahn Ferenc kórház orvosigazgatója jelezte, a három belgyógyászati osztálya közül csak kettő maradt működőképes. Kedden este egy másik sajtónyilatkozatban már azt közölte, hogy a probléma megoldódott. A fekvő- és járóbeteg-szakellátás az intézetben biztosított, az osztály nem vált működésképtelenné.



Lapunknak Falus Ferenc egykori tiszti főorvos azt mondta: nem történik egyéb, mint amit napok óta tudunk, hogy a helyhiány miatt összevissza küldözgetik a betegeket, mert vagy nincs hely, vagy nem az intézmény körzetéhez tartozó területen él az illető. Most ezt „hidalja át” a tiszti főorvos utasítása azzal, hogy felfüggesztette a területi ellátást. Szerinte az is előfordulhat, hogy egy csepeli beteget elvisznek a Budai Irgalmasokhoz, és ha ott, mire odaérnek vele, elfogynak a szabad ágyak, akkor vissza mentőztetik a Jahn Ferenc kórházba, mert az, mint a területi betegét köteles lesz átvenni. „Botrány, hogy a kormány a járvány legsúlyosabb heteiben szervezi át az egészségügyet" – mondta Falus Ferenc, aki szerint ennek a kormányzati lépésnek legalább annyi, ha nem több áldozata lehet, mint magának a Covidnak.