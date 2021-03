Türelmetlen az EP, már sürgetné a jogállami szankciókat

A parlamenti képviselők a jövő héten tetemre hívják az Európai Bizottságot, hogy miért nem tesz semmit az uniós pénzzel elkövetett lopások és csalások ellen.

Jövő csütörtökön vitát rendez az Európai Parlament (EP) plenáris ülése az uniós kifizetéseket a jogállam érvényesüléséhez kötő rendelet eddigi alkalmazásáról, vagy inkább nem alkalmazásáról – értesült a Népszava. Parlamenti forrásaink szerint szerda este megszületett a megállapodás a mértékadó politikai erők között, de a végső döntést a házbizottság szerepét betöltő Elnökök Konferenciája fogja meghozni ma délutáni ülésén. Az eszmecserét az EP Újítsuk meg Európát nevű liberális frakciója kezdeményezte azon a híren felbuzdulva, hogy Magyarország és Lengyelország az Európai Unió Bírósága előtt kívánja megtámadni a jogszabályt. Az állam- és kormányfők által tavaly decemberben megkötött kompromisszum értelmében a rendeletet csak az után fogják alkalmazni, hogy a bíróság ítéletet mondott a jogszerűségéről. Az Európai Parlament, mint a jogállami szabályrendszer egyik kidolgozója és jóváhagyója, ellenzi és érvénytelennek tartja az EU27-ek különmegállapodását, valamint követeli, hogy a helyzet nyomon követésével megbízott Európai Bizottság késlekedés nélkül tegyen javaslatot pénzügyi szankciókra, ha a normák megsértését tapasztalja. “A jogállami rendeletet az első naptól kezdve alkalmazni kell, úgy, ahogyan a társ-jogalkotók megegyeztek. Eltökéltek vagyunk, a parlament minden szükséges politikai és jogi eszközt be fog vetni, hogy elérjük ezt a célt” – mondta Dacian Ciolos, a liberálisok frakcióvezetője. A képviselők a vitában szeretnék beszámoltatni az Európai Bizottságot, hogy mint a Szerződések őre, milyen lépéseket tett mostanáig az EU pénzügyi érdekeit sértő jogsértések ellen. Ciolos most megerősítette, hogy ha bíróság elé kerül a rendelet, akkor az EP azt fogja kérni, hogy sürgősséggel tárgyalják az ügyet. Amennyiben a kérésnek helyt ad a bíróság elnöke, akkor az ítélet hat-kilenc hónap alatt, vagyis az év végéig megszülethet. Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője lapunknak azt mondta: itt az ideje szembesíteni a Bizottságot a rendelet előírásaival, és beszámoltatni, hogy mit tett az EU pénzügyi érdekekinek a védelmében. “A testületnek az európai nyilvánosság előtt kell számot adnia arról, hogyan alkalmazta a rendeletet”, közölte, megerősítve, hogy a parlament nem fogadja el a jogszabály alkalmazásának elhalasztásáról szóló “háttérszobás megállapodást” a vezetők között. “Nyomást fogunk gyakorolni annak érdekében, hogy az intézmények tartsák magukat a jogszabályi előírásokhoz”. A momentumos politikus szerint a jogállami rendelkezések alapján akár már most felelősségre lehetne vonni Magyarországot, amiért a főügyész, akinek dolga lenne az uniós alapokkal való visszaélések alapos feltárása és az elkövetők bíróság elé állítása, nem a hatalomtól függetlenül cselekszik. Donáth Anna és Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő nemrégiben levelet írt Ursula von der Leyen európai bizottsági elnöknek, arra kérve az uniós testületet, hogy vizsgálja meg, elindítható-e az eljárás Magyarország ellen az EU költségvetését érintő károk megelőzése érdekében. Donáthék a jogállami rendelet egyik cikkelyére hivatkoznak, amely többek között előírja a nyomozó és vádhatóságok “megfelelő működését” a csalással és korrupcióval összefüggő nyomozás és vádeljárás során. A levelükhez csatolt melléklet felsorolja azokat az ügyeket, amelyeket Hadházy Ákos tárt fel, de elmaradt a felelősségre vonás. Ilyen a Budapest Szíve program, a 4-es metró, a Híd a munka világába program, az Elios ügy vagy az Öveges program.