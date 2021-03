Nincs kihallgatható állapotban a svéd késes támadó

Összehangoltan sújtotta újabb szankciókkal az EU és az Egyesült Államok Oroszországot a Navalnij-ügy miatt. Moszkvát láthatóan aggasztja az újjáéledő európai-amerikai stratégiai partnerség..

Vlagyimir Putyin egyelőre egyáltalán nem nyilvánított véleményt az Egyesült Államok és az Európai Unió által Oroszország ellen foganatosított szankciók kapcsán, a moszkvai adminisztráció különböző szintjein megnyilvánuló tisztségviselők pedig a megmaradtak a szokásos sablonoknál. Maria Zaharova külügyminisztériumi szóvivő például kedden azonnali választ ígért , ám szerdai sajtótájékoztatóján is még csak annyit erősített meg, hogy nem marad el az orosz reakció, ami egyáltalán nem biztos, hogy szimmetrikus lesz. Washington az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető elleni tavaly nyári, vegyifegyvernek minősülő idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet miatt foganatosított büntetőintézkedéseket, amelyeket összehangolt az Európa Unió már korábban kivetett szankcióval. Az USA hét magasrangú orosz tisztségviselőt sújtott szankciókkal: Alekszandr Bortnyikovot, a KGB utód Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatóját, Andrej Járint, az elnöki hivatal belpolitikai osztályának vezetőjét, Alekszej Krivorucsko és Pavel Popov hadügyminiszter helyetteseket, Igor Krasznov főügyészt, Viktor Zolotovot, a Nemzeti Gárda parancsnokát, valamint az Nyomozó Bizottság elnökét, Alekszander Basztrinkint. Az ő amerikai javaikat - ha vannak - befagyasztják, és megtiltják számukra az országba való belépést. Emellett korlátozásokat léptetnek életbe kilenc olyan orosz céggel szemben, amelyeknek biológiai és vegyi kutatásai köthetők a Novicsok nevű idegméreg előállításához. Az EU február végén négy orosz tisztségviselő ellen foganatosított új büntetőintézkedéseket a Navalnij bebörtönzése miatti tüntetéseken alkalmazott rendőri brutalitás, az alapvető emberi jogok sárba tiprása miatt. Az uniós külügyminiszterek február 22-én tárgyaltak a kérdésről, ami után a magyar diplomácia vezetője, Szijjártó Péter egy Facebook videoóban fogalmazott meg különvéleményt. Szerinte Brüsszel „az úgynevezett Navalnij-ügyben” már azzal is a kettős mérce vádját vonja magára, hogy azt folyamatosan napirenden tartja. Mint megfogalmazta: „Nekünk az az álláspontunk, hogy az Európai Unió és az Oroszország közötti együttműködésre stratégiailag kell tekinteni”…. ami „nem egyszerűsíthető le sem szankciókra, sem a Navalnij-ügyre.” Hasonlóképpen vélekednek a moszkvai megszólalók is. Dmirtij Peszkov, Putyin elnök szóvivője szerdai sajtótájékoztatóján Oroszország belügyeibe való beavatkozásnak, elfogadhatatlannak, abszurdnak nevezte az amerikai és európai uniós szankciókat, amelyek igen súlyos károkat okoznak az „amúgy is siralmas állapotban lévő” orosz-EU, illetve -USA kapcsolatokban. Azt is hozzátette, hogy a szankcióknak nem lesz semmi hatásuk, hiszen „teljességgel értelmetlenek”, Moszkva és a Kreml csak annyit tehet, hogy kifejezi sajnálatát és meglepetésének ad hangot. Zaharova bőbeszédűbbnek bizonyult, ő már a nyugat szűnni nem akaró, lázas ruszofóbiáját emlegette, és kiemelte, hogy az EU és az USA "kvázi szövetségét" is csupán ez a "parttalan" oroszellenesség tartja össze.