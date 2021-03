Ötödével nőtt tavaly az Erste által kezelt lakossági ügyfélvagyon

Tíz év alatt majd' harmadával nőtt az ország személygépkocsi-állománya, azonban az átlagos életkoruk is 3 évvel nőtt. Száz lakosra 44 autó jut.

Magyarországon 2019-ben, a gazdasági növekedés csúcspontján, 3,8 millió darab személygépkocsi volt. 2010 és 2019 között a reálkeresetek 85 százalékkal emelkedtek, miközben a személygépkocsik száma 28 százalékkal (828 ezer darabbal) növekedett. Ennek következtében minden száz (15-ödik életévét betöltött) magyar állampolgárra 44 darab személygépkocsi jutott, ami 11-gyel több, mint 2010-ben. Az életminőséggel is szorosan összefügg, hogy képesek vagyunk-e fenntartani egy személygépkocsit - állapítja meg a GKI Gazdaságkutató a hazai autóállományról szóló elemzésében. A 2008-as válságot követő gazdasági fellendülés idején, 9 év alatt, a személygépkocsik életkora ugyankkor 3 évvel nőtt. Ennek oka az új és a használt autók árában meglévő jelentős különbség, valamint az, hogy elmaradt az állami ösztönzés (például a roncsprémium rendszer) az gépkocsik fiatalabbra cseréléséhez. 2019-ben a személygépkocsik 19 százaléka Budapesten, 21 százaléka a megyei jogú városokban, 33 százaléka a városokban, míg 27 százaléka a községekben volt. Az arányok 2010 óta stabilnak tekinthetők. Az ország déli, keleti és főleg észak-keleti településein jóval az országos átlag alatt volt a 15 év feletti lakónépességre jutó autók száma, a települések között aká 20-szoros különbség is előfordult - írják a KSH adataira alapozva. Jelentős eltérés van a személygépkocsik számának növekedésében a megyék között is. A regisztrált személygépkocsik száma Győr-Moson-Sopron (37 százalék) Pest (36 százalék) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (34 százalék) megyében nőtt legjobban, legkevésbé pedig Tolna (22 százalék), Békés (21 százalék) és Baranya (20 százalék) megyében. Budapesten „csak” 19 százalékkal nőtt a számuk, viszont a fővárosban élők vásárolták a második legtöbb új autót (110 882 darabot) 2010 és 2019 között. A megyék autóállománya (száz 15 éves kor feletti lakosra vetítve) 39 és 53 gépkocsi között mozgott.