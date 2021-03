Nő, de rohamosan öregszik a személygépkocsi-állomány

Három napon összesen 9 alkalommal, műszakonként 2 órás sztrájkot tartanak jövő héten a B. Braun gyöngyösi gyárában a magasabb béremelést követelő dolgozók.

Nem csak Makón fogyott el a dolgozók türelme: újabb sztrájkra készülnek a munkavállalók az egyszerhasználatos orovosi eszközöket gyártó B. Braun Medical Kft. gyöngyösi gyárában is . A dolozók jövő héten több alkalommal is beszüntetik a munkát: szerdán, csütörtökön és pénteken minden műszakot érintve 2-2 órás sztrájkot tartanak, összesen 9 alkalommal – tájékoztatta lapunkat László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke. A B. Braunnál február 23-án már volt egy kétórás figyelmeztető sztrájk, amelyen az üzem szinte összes dolgozója részt vett. Ám a szakszervezet szerint a munkáltató ezt követően sem vette figyelembe a munkavállalók elégedetlenségét: azóta sem tett új ajánlatot, az álláspontok érdemben nem közeledtek. Az 1600 dolgozót foglalkoztató cég maximum 5,4 százalékkal emelné a béreket, a szakszervezet szerint azonban ez elfogadhatatlan - pláne, hogy nem is minden munkavállalóra vonatkozik -, és 8 százalékos, minden dolgozóra kiterjedő alapbéremelést követelnek. A B. Braun korábbi közleménye szerint az általuk kínált új bónuszrendszerrel összességében 9,58-22,19 százalékos keresetnövekedés lenne elérhető egy szerelék-összeállító esetében, aki SZÉP-kártyával, jelenléti bónusszal és a maximális teljesítménybónusszal 426 904 forintot kereshetne. Ez azonban nem egy garantált alapbér, hiszen csak bónuszokkal, túlórákkal lehetne elérni, és a dolgozók legfőbb problémája éppen az, hogy mindehhez olyan darabszámokat írnak elő, amit a többség nem tud teljesíteni. László Zoltán szerint a munkáltatónak is figyelembe kellene vennie, hogy a COVID nemcsak a gazdaságot érintette hátrányosan, hanem a munkavállalókat is, így nem várható el, hogy csak a dolgozók viseljék az azzal járó terheket. Az infláció a korábbi éveknél jóval magasabb, így a nettó bérek nem érnek már annyit, mint akár tavaly ilyenkor. Elfogadhatatlan, hogy éppen az egyszer használatos orvosi segédeszközöket gyártó vállalat vezetése hivatkozik a járvány okozta gazdasági nehézségekre, miközben annyi a megrendelése, hogy éjjel, nappal folyamatosan mennek a gépek, az 1 600 munkavállaló folyamatosan dolgozik – hangsúlyozta László Zoltán, megjegyezve: továbbra is nyitottak az egyeztetésre, és várják a cég ajánlatát.