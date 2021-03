Reagáltak az ellenzéki pártok a bezárásra

Többek között 80 százalékos bértámogatást is követeltek a vállalkozások számára, illetve 100 százalékos táppénzt azoknak, akik a járványhelyzet következményeként otthon kell maradniuk.

A Jobbik azt javasolja, adjanak azonnali 80 százalékos bértámogatást a bajba jutottaknak, emeljék meg az álláskeresési járadékot, „és legfőképp fejezzék be az egészségügyi dolgozók ellehetetlenítését, elüldözését”. A Demokratikus Koalíció a Kormányinfón bejelentett bezárások mellett kaszinók, templomok „leállítását” is követeli. A párt úgy látja, a kormány arra ügyel, hogy a számukra fontos dolgok azért működjenek. Az MSZP részéről Harangozó Tamás is azonnali, 80 százalékos bértámogatást követelt a vállalkozások számára, illetve 100 százalékos táppénzt azoknak, akik a járványhelyzet következményeként otthon kell maradniuk. A politikus azt is kérte, hogy állapodjon meg a kormány azzal a mintegy 5000 egészségügyi szakdolgozóval, akik nem írták alá az új munkaszerződésüket, és akár egyenként tárgyaljon velük annak érdekében, hogy visszatérjenek az állami egészségügyi ellátás szolgálatába. A Momentum elnöke is a kaszinók bezárását követeli és azt, hogy pörgessék fel az oltásokat. Fekete-Győr András azt mondta, ha kell, alakítsák a futballstadionokat oltóponttá, ahogy ez a Barcelona stadionjával is történik. Ugyancsak hangot adott annak, hogy a katasztrofális időzítésű Egészségügyi Szolgálati Jogviszonyt töröljék el, és adjanak meg minden segítséget a frontvonalban harcoló orvosoknak és szakápolóknak. A kormány adja meg a 100 százalékos táppénzt mindazoknak, akik a vírus miatt kényszerülnek otthon maradni – kéri az LMP. Legyen teljes körű bértámogatás minden szektorban, ahol esett a bevétel. Kapjanak jövedelempótló támogatást az eddig minden támogatásból kimaradt egyéni- és mikrovállalkozók is. A párt haladékot kérne a rezsidíjakhoz, valamint azt, hogy függesszék fel a fix terheket (például a kamarai tagdíjakat). Véleményük szerint az álláskeresési járadék összegét meg kell emelni, a jogosultsági idejét pedig 9 hónapra emelni. Legyen újranyitási támogatás azoknak, akik sokáig bevétel nélkül maradtak. A Párbeszéd üdvözli a kormány csütörtökön bejelentett döntéseit, viszont követelik, hogy a munkáltatók engedélyezzék a szülők otthoni munkavégzését. Azon szülők, akik otthon maradnak a gyermekükkel, ezt szabadságkeretüket felhasználása nélkül, 100 százalékos fizetés mellett tehessék meg. A Kormányinfón újabb szigorú intézkedéseket jelentettek be, amelyek március 8-án kezdődnek.