Müller: A brit mutáns a fiatalabb korosztályban is súlyos megbetegedést okoz

Ahogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ rábólint, az oltóanyagok azonnal felhasználhatók lesznek.

Újabb 280 ezer adag Szputnyik vakcina érkezett Magyarországra csütörtök reggel - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter a videóban kiemelte: a koronavírus elleni vakcinákat szállító kamionok már átlépték a határt, és amikor a Nemzeti Népegészségügyi Központ úgy dönt, az oltóanyagok azonnal felhasználhatók lesznek.



- mondta, hangsúlyozva: a számok Európa-szerte egyre rosszabbul alakulnak, exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, az új mutánsok egyre agresszívebbek, és egyre fiatalabbak is egyre komolyabb bajba kerülnek a járvány miatt. A versenyt a miniszter szerint akkor lehet megnyerni, ha van oltóanyag, és azokkal be lehet oltani az embereket. Oltani kell, minél gyorsabban, minél több embert! - mondta Szijjártó Péter. Mindeközben a Népszava is írt arról, hogy az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte a Szputnyik V értékelését, amelynek alkalmazását eddig több mint 40 országban hagyták jóvá. Ezzel Magyarország, Szlovákia után az Európai Unió is a "szégyen csarnokába" léphet