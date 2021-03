A dohányboltok nyitva maradhatnak

Ez hiányzott a mai kormányinfón elhangzott felsorolásból.

A hvg.hu kérdésére azt közölte a kormány, a kaszinóknak is be kell zárniuk az újabb szigorítással. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy március 8-tól március 22-ig két hétre bezárnak az üzletek, kivéve az élelmiszerboltok, patikák, drogériák és benzinkutak. A miniszter szerint a részletszabályokon még dolgoznak, ám a felsorolásba nem került bele minden. A Kormányinfón ma bejelentett szigorításokat a napokban pontosítja a miniszterelnök.