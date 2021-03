Kétségbe vannak esve a virágárusok

Március 8. az év legforgalmasabb napja náluk.

A virágárusok kilátástalan helyzetéről beszélt a 24.hu -nak Boros Attila, a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozások Magyarországi Szakmai Egyesületének elnöke, miután a kormány bejelentette, néhány kivétellel minden üzletnek be kell zárnia március 8-tól két hétre. A nőnap általában az év legjobb napja a virágárusoknál, az átlagos forgalom akár hússzorosát is megkereshetik ilyenkor. Boros Attila elmondta, a legnagyobb baj az, hogy a nőnapra a virágárusoknak is fel kell készülniük, az árubeszerzés pedig már szerdán javában zajlott. Csak nőnapon realizálni lehet egy gyengébb januári teljes forgalmat. Egyelőre azt sem tudjuk, hogy a kiszállítás működhet-e. Sokan indítottak webshopot a járvány miatt, de a bejelentésből az nem derült ki, ez is korlátozva lesz-e – tette hozzá. Felhívta a figyelmet, hogy egyes nyitva tartó nagyobb szuper- és hipermarketek árusíthatnak virágot is, ami tovább károsítja a kisvállalkozókat, akiknél pedig nincs hasonló tömeg. R Az ügyben a kormányt megkereste a portál.