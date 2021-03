Fucsovics negyeddöntős Rotterdamban

Huszonnégy magyar sportoló teljesítette a szintet, végül huszonegy utazhatott el a csütörtökön kezdődő toruni fedettpályás Európa-bajnokságra.

Csütörtökön kezdődik a lengyelországi Torunban a fedett pályás atlétikai Európa-bajnokság. Az idei kontinensviadalra huszonnégy magyar sportoló szerzett indulási jogot az Eb-szint teljesítésével, végül azonban csak huszonegyen utazhatnak, ami még mindig a harmadik legnagyobb létszám a sportág hazai történetében. Két középtávfutónő, Bartha-Kéri Bianka (800 m) és Varga Gréta (1500 m) pozitív koronavírusteszt miatt kénytelen kihagyni az eseményt, a 60 m gátra benevezett Szűcs Valdó pedig megsérült. Nem lesz ott az Eb-n Tóthné Supián Anikó sem, mert az ő vírustesztje is pozitív lett, ami azért érzékeny veszteség, mert ő az 1500 méteres síkfutás magyar csúcstartójának, Szögi Istvánnak az edzője. A legnagyobb távolmaradó név Márton Anita, igaz, a súlylökőnő indulása föl sem merült: az elmúlt három fedettpályás kontinensverseny egyetlen magyar éremszerzője (2015, 2017 arany, 2019 bronz) kisbabájával van otthon, Luca január 31-én született. Az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, fedettpályás világbajnok klasszis a júliusi tokiói olimpián szeretne versenyezni. Távollétében az ötpróbában induló Krizsán Xénia tűnik a legesélyesebbnek az éremszerzésre: a 28 éves, hétpróbában junior világbajnoki ezüstérmes versenyző idei legjobb eredménye 4593 pont, aminél ketten teljesítettek jobban Európában. Teremben Eb-negyedik hely az eddigi legjobb eredménye, idén talán sikerül odaérnie a dobogóra. Az európai ranglista harmadik helye annyiban csalóka egy kicsit, hogy a szám királynője, a hétpróbában olimpiai-, világ- és Európa-bajnok belga Nafissatou Thiam idén sérülése miatt nem versenyzett. Róla annyit tudni, hogy benevezett az Eb-re, de vannak médiumok, melyek szerint nincs olyan állapotban, hogy rajthoz tudjon állni. Nagy kérdés, hogy ilyen előjelek után, ha mégis elindul az Eb-n, akkor milyen formában lesz? A többi magyar résztvevő elé nem lehet célként kitűzni a dobogós helyezés elérését az európai ranglisták alapján. Szögi fantasztikus formában van, január 31-én egy bécsi versenyen 3:37.55 percre javította 1500 méteren a fedett pályás országos csúcsot, több mint harmincöt éves volt ez a rekord, amit Knipl István tartott 3:39.25-tel. A 25 éves veszprémi atléta tíz másodperccel volt gyorsabb az Eb-részvétel feltételéül megszabott szintidőnél, viszont a mezőnyből heten nála is jobb eredményekkel rendelkeznek 2021-ben. A 60 m gáton a legutóbbi fedett pályás Eb-n döntős Kozák Luca az idei eredmények alapján a kilencedik legjobb idővel rendelkezik (8.01 mp) és ugyanez a helyzet a 3000 méteren induló Wagner-Gyürkés Viktóriával, aki szintén régi országos rekordot - igaz kicsit fiatalabbat, 33 évest – javított meg, amikor az Eb helyszínén, Torunban február 19-én 8:55.45 perc alatt ért célba. Boros Bence idei egyéni csúcsa 60 méteren (6.62 mp) a tizedik legjobb eredmény a 71 jelentkező közül, ami egyrészt óriási dolog, másrészt tőle a döntőbe jutás is bravúr lenne. Mindezek ismeretében egyáltalán nem meglepő, hogy Kámán Bálint, a szövetség sportszakmai igazgatója az MTI-nek azt mondta, reálisan négy-öt döntős szereplés várható a magyar sportolóktól és egy-két esetben talán összejöhet az érem is.

Ők utaztak el az Eb-re Férfiak: Boros Bence (60 méter), Illovszky Dominik (60 méter), Máté Tamás (60 méter), Huller Dániel (400 méter), Kazi Tamás (800 méter), Vindics Balázs (800 méter), Kiss Gergő Xavér (1500 méter), Pápai Márton (1500 méter), Szögi István (1500 méter), Baji Balázs (60 méter gát), Szeles Bálint (60 méter gát), Jankovics Dániel (magasugrás), Pap Kristóf (távolugrás). Nők: Nguyen Anasztázia (60 méter), Nádházy Evelin (400 méter), Wagner-Gyürkés Viktória (3000 méter), Kerekes Gréta (60 méter gát), Kozák Luca (60 méter gát), Lesti Diána (távolugrás), Krizsán Xénia (ötpróba), Nemes Rita (ötpróba).