Tovább nehezíti Erzsébetváros a bajban lévő vendéglátósok helyzetét

Hétfőn még a virágboltok is nyitva lehetnek, de utána be kell zárni. Több, a vállalkozások helyzetét könnyebbé tevő intézkedésről is beszélt. Ezek a következők:

Nem volt más választásunk - jelentette ki a miniszterelnök péntek reggel az állami rádióban a szigorításokról. Meghallgatta a szakemberek és ha ezt nem lépik meg, akkor "tragédia" lesz. Március 15-ig marad a konzultáció és utána megtervezzük, hogy fokozatosan lehessen nyitni húsvétig - jelentette ki. Lehet, hogy majd a bölcsődéket is bezárni, de ott alacsonyak a számok, így ott megpróbálkoznak a nyitvatartással. A mostani két hetes zárással befordultunk a célegyenesbe. „Akkor tudunk nyitni, ha most zárunk.” – összegezte az intézkedést lényegét a miniszterelnök.Hétfőn még a virágboltok is nyitva lehetnek, de utána be kell zárni.Több, a vállalkozások helyzetét könnyebbé tevő intézkedésről is beszélt. Ezek a következők:

minden bezárással érintett ágazatra kiterjesztik azt a bértámogatási rendszert, ami eddig a turizmusban volt,

adókedvezményeket is kapnak,

a KATA szerint adózóknak nem kell fizetniük erre az időszakra,

továbbá minden olyan üzlethelyiségnek elengedik a bérleti díjat, ami állami és önkormányzati tulajdonban üzemel. Ez nem csak a zárással érintett két hétre, de az egész márciusi hónapra vonatkozik.

Az utazásokról szólva elmondta, a mutánsok behurcolásával van a legnagyobb baj. „Arra kérek mindenkit, hogy a veszélyes helyekre tervezett luxushelyekre tervezett utazásokat, mivel hazahozhatnak ismeretlen mutánsokat és bajba hozhatnak másokat.” Az oltási terv rendben halad, április első hetében és húsvétkor is oltanak, június elejére elvileg mindenkit be tudnak oltani. Szerinte a rendszert jól kézben tudja tartani a közigazgatás. Drámai kihívásokra a kórházakban kell felkészülni. Akár 15-20 ezren is lehetnek azok, akik kórházba kerülhetnek.

"Lesz elég ágy, lesz elég lélegeztetőgép és lesz elég ember" - nyomatékosította.

Egyúttal azt sem zárta ki, hogy sor kerül a magánegészségügyben dolgozók kötelező bevonására is. 143-an haltak meg, 677-en vannak lélegeztetőgépen és 6867 embert ápolnak kórházban a koronavírus miatt - ismertette a friss adatokat. Az uniós megrendelések tragikusak - ezt már az oltások szállításáról mondta. Szerinte az orosz és a kínai vakcinák mindig időben és pontosan megérkeztek. Orbán Viktor elismerte, az ún. adat alapú oltási szervezésnek vannak problémái, ezeket most ki fogják javítani. Kaptak arról is hírt, hogy van akit a lakóhelyétől távoli pontra hívtak be vagy éppen már beoltottak.

"Úgyhogy az egész rendszert most meg kellett állítani, ma reggel ezt el is döntöttük...az adatokat felül kell vizsgálni."

Orbán Viktor azt mondta, nagyon sok ember nem ott lakik, ahol az adatok szerint az állandó lakhelye van és "a lakcím-nyilvántartások sem stimmelnek sok esetben". Van egy telefonszám, ahol bárki jelentkezni tud, ha problémája van. Ezt majd Müller Cecília országos tisztifőorvos fogja ismertetni a későbbiekben. "A magyar baloldal a vírus helyett a kormánnyal küzd" - szúrt oda az ellenzéknek. Szerinte az álláspontjuk attól függ, mit mondanak nekik Brüsszelből. A Néppárti konfliktusokról szólva elmondta, minden miniszterelnök élet-halál harcot folytatnak a vírushelyezettel, egyesek a „brüsszeli buborékban” pedig alapszabálymódosítással foglalkoznak. „Nem érdekel bennünket a nem magyar EP-képviselők lelkiállapota.” Hozzátette, nem beszélt még Manfred Weberrel a történtekről.