365,07 forinton az euró

A sajtért, a vajért és a tejfölért is többet kérhetnek majd a boltokban.

Jelentősen drágul a tej, már 30 százalékos áremelésről beszélnek a Tej Terméktanácsnál – számolt be róla az RTL Híradó. Akárcsak a húsiparban, itt is a takarmányárak drámai emelkedésével indokolják a drágulást. Azt mondják, a többletterhet fokozatosan hárítják a vevőkre. A sajtért, a vajért és a tejfölért is többet kérhetnek a boltokban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint idén januárban a tartós tejet 2,1 százalékkal adták drágábban januárban, mint egy évvel ezelőtt, a trappista sajt viszont 7,2 százalékkal kerül idén többe. A KSH felmérése alapján pedig egy háromtagú család évente átlagosan 130 ezer forintot költ tejtermékekre, így egy 10 százalékos drágulás évi 13 ezer forinttal növelheti költségeiket.