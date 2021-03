Az élelmiszerek 17 százaléka a kukában végzi

Ők az első főemlősök, amelyeket koronavírus-elleni vakcinával oltottak be.

Az állatkert kilenc emberszabású majma, négy orangután és öt bonobo kapta meg elsőként a védőoltást – jelentette be a San Diegó-i állatkert, amely szerint ők az első olyan főemlős állatok, amelyeket valamilyen koronavírus-elleni vakcinával beoltottak. A kilenc majom két dózist kapott egy kísérleti vakcinából, amelyet eredetileg kutyák és macskák számára fejlesztettek ki. Az állatkert tájékoztatása szerint nem jelentkeztek náluk mellékhatások, mind jól vannak. A kiválasztott majmok egyike a 28 éves szumátrai orangután, Karen, aki korábban azért került a figyelem központjába, mert ő volt az első majom, amelyen 1994-ben nyitott szívműtétet hajtottak végre. A San Diegó-i állatkert illetékesei azért döntöttek az oltás mellett, mert januárban az állatkerthez tartozó szafaripark nyolc gorillája betegedett meg Covid-19-ben. Ez volt az első ismert eset, amikor a vírus nagy majmokat fertőzött meg. A nyolc gorilla, köztük a 48 éves Winston is, akinél tüdőgyulladás és szívbetegség lépett fel, azóta jobban van, és jó úton halad a teljes gyógyulás felé – mondta az állatkert szóvivője. Winstont különböző gyógyszerekkel kezelték, nem emberek számára kifejlesztett koronavírus antitestterápiát is kapott. A betegségen átesett gorillákat nem oltották be, mert az állatorvosok szerint a szervezetük már termelt antitestet a vírus ellen. A szakemberek szerint a gorillák egy tünetmentes fertőző gondozótól kapták el a betegséget. Az orángutánokat és bonobókat azért választották ki az oltásra, mert az állatkert nagy majmai közül náluk volt a legnagyobb kockázata a koronavírusfertőzésnek, és őket volt a legkönnyebb beoltani.