6369 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, meghalt 143 beteg

6 867 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 677-en vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, már 862 953 fő a beoltottak száma, közülük 279 727 fő már a második oltását is megkapta - közölte a kormányzati tájékoztatási központ . A járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, egyre nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, a kormány ezért is döntött a korlátozások szigorításáról. 6369 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 452 547 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 143 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 619 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 331 557 fő, de az aktív fertőzöttek száma is 105 371 főre emelkedett. 6 867 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 677-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 45 164-en vannak, a mintavételek száma 3 781 181-re nőtt. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (85 273) és Pest megyében (58 861) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (25 856), Győr-Moson-Sopron (25 677) és Hajdú-Bihar megye (25 117). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (10 083).

Azt írják: a következő napokban is folytatódik a regisztrált idősek oltása háziorvosoknál (250 ezer kínai vakcinával és 31 ezer Moderna-vakcinával). 114 ezer Pfizer-vakcinát a kórházi oltópontokon adnak be az időseknek. A drasztikusan emelkedő betegszám miatt a kormány csütörtöki ülésén a korlátozások szigorításáról döntött. A bejelentett korlátozások: az üzleteket március 8-tól március 22-ig be kell zárni (kivétel élelmiszerüzletek, patikák, benzinkutak, drogériák, bankfiókok, dohányboltok). Minden szolgáltatás szünetel, a magánegészségügy kivételével. Hétfőtől zárnak az óvodák, digitális tanrendre térnek át az általános iskolák is. Az esti kijárási korlátozás továbbra is érvényben marad. A maszk viselése szabadtéren mindenhol kötelező. A munkavégzés lehetséges, de ahol lehet otthoni munkavégzést javaslunk, különös tekintettel a kisgyermekes szülők esetében. A szabadtéri sporttevékenység lehetséges, ahol tartható a másfél méteres távolság, megengedett az igazolt sportolók edzése, a meccsek kizárólag zárt kapuk mögött lehetnek. A parkok, arborétumok nyitva lehetnek. Szigorítják a határátlépést, a tranzit- és teherforgalmat továbbra sem korlátozzák. Azokra a szektorokra is kiterjesztik a bértámogatást, amelyeknek most be kell zárniuk. A részletszabályokat tartalmazó kormányrendelet ma várhatóan megjelenik - teszik hozzá. Az Operatív Törzs jelenleg 246 óvodában egy-egy csoportot érintően (8%), 162 óvodában (5%) és 97 általános iskolában (4%) az egész intézményt érintően rendelt el rendkívüli szünetet, továbbá 501 általános iskolában egy-két osztályt (19%) és 145 általános iskolában (6%) a teljes intézményt érintően digitális tanrendet.