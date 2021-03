Két maszk sem véd sokkal jobban japán kutatók szerint

A viszony a hercegi pár Oprah Winfrey-nek adottaz interjújának sugárzása előtt eldurvult, miközben az udvar Fülöp edinburgh-i herceg egészsége miatt aggódik.

Lassan helyrehozhatatlannak tűnik a királyi család londoni része és a múlt év tavasza óta Észak-Amerikába költözött, jelenleg Kaliforniában élő sussexi hercegi pár közötti viszony. Az egyre öntörvényűbbnek és önzőbbnek tűnő Meghan és Harry szerencsétlen időzítéssel éppen akkor adott exkluzív interjút a világ egyik legismertebb tévés személyiségének, Oprah Winfrey-nek, amikor a herceg nagyapja, Fülöp kórházba került. A CBS tévécsatornán most vasárnap este adásba kerülő interjúból, melyben Winfrey előzetes ígérete szerint "semmit nem söpörnek a szőnyeg alá", már sok figyelemfelkeltő részlet vált napvilágra. Közös vonásuk, hogy azt a benyomást keltik, mintha Meghant nem fogadta volna be a királyi család, a brit sajtó pedig hadjáratot indított volna ellene. Gyökeresen új fordulatot jelent azonban a szomorú történetben, hogy bombaként robbanva a Buckingham-palota vizsgálatot indított a szerdai The Times napilapban megjelent állításokkal kapcsolatban, melyek szerint Meghan terrorizálta az udvartartását. A kiadott közlemény szerint a múltban és a jelenben szolgálatot tevő alkalmazottakat egyaránt meghallgatnak, hogy "le lehessen vonni a megfelelő tanulságokat". A híresztelésekre következetesen hallgatással reagáló Buckingham-palota személyzeti osztálya azért szánta el magát a lépésre, mert "sok éve követi a munkahelyi méltóság megőrzésének politikáját, így nem hajlandó és nem is fogja tűrni a munkatársak terrorizálását és zaklatását". A The Times egy 2018 októberi, azaz a Sussexek házasságkötése után alig öt hónappal benyújtott panaszra hivatkozik. Jason Knauf akkori kommunikációs vezető - most Vilmos herceg jótékonysági alapítványának igazgatója - jelentette Simon Case-nek, Meghan és Harry titkárának, aki mára a köztisztviselő kar fejévé nőtte ki magát, hogy az egykori hollywoodi színésznő addigra "két személyi asszisztensét üldözte el és súlyosan aláásta a stáb egy harmadik tagjának az önbizalmát". A lap forrásait az a szándék motiválta, hogy "saját verziójukat adják elő a királyi háztartásban kialakult felfordulásról Meghan 2017-es megérkezése és a pár 2020 eleji visszavonulása között". A személyzet megalázó kezelésének és a kialakult rossz hangulatnak köze volt ahhoz is, hogy Vilmos és Harry korábban békés együttműködésre épülő közös alapítványát sebbel-lobbal külön kellett választani. A már eddig is köztudott, de most drámai részletességgel megismert zaklatásokkal összefüggésben hozta nyilvánosságra a The Times, hogy 2018-ban a Fidzsi-szigeteken rendezett hivatalos vacsorán Meghan egy a szaúdi trónörököstől, Mohamed bin Szalmántól nászajándékba kapott fülbevalót viselt. Dzsamál Hasogdzsi kormánykritikus újságíró meggyilkolása után alig három héttel a hercegné jobbnak találta azt sugallni, hogy a darabot egy ékszerésztől kapta kölcsön. A legnagyobb példányszámú bulvárlap, a The Sun csütörtöki cikke szerint Meghan és alkalmazottai azon is ismételten összecsaptak, hogy eljegyzése után ingyen divatcikkeket fogadott el, megsértve az udvari protokollt. A hercegné szóvívője a leleplezések hallatán közölte, hogy Meghant "elszomorította a személyisége ellen indított legújabb támadás. Mindez különösen azért fájdalmas, mert őt magát is terrorizálták és mélységesen elkötelezett azok támogatása iránt, akik sérelmeket és traumát szenvedtek el". A második gyermekével állapotos hercegné egyik újságíró barátja, a pár történetét feldolgozó A szabadság nyomában című könyv társszerzője, Omid Scobie a Bazaar.com portálon megjelent cikkében idéz egy ismerőst, aki szerint "nincs olyan, vezető pozícióban lévő színesbőrű nő, akiről ne mondanák, hogy túl dühös, túl ijesztő, túl akármi" - utalva a Meghannal szembeni gyanúsítások rasszista felhangjára.