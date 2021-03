Vérplazma-adásra kérik a koronavírusból felgyógyult betegeket

A DK EP-képviselőjének tünetei is vannak.

Rendszeresen járok tesztelni, most is rutinszerűen mentem és sajnos ma pozitív lett a koronavírus tesztem – írja Facebook-oldalán Dobrev Klára. A Demokratikus Koalíció (DK) európai parlamenti képviselője, akit az ellenzéki oldalon sokan az egyik lehetséges, de hivatalosan még be nem jelentett miniszterelnök-jelöltnek tartanak, azt is közölte: „Most már lázam is lett és fáj a fejem.” A politikus azt is közzétette, hogy betegsége miatt otthon marad kényszerpihenőn, míg férje, a pártelnök Gyurcsány Ferenc pedig Márton nevű fiukra vigyáz majd az EU székhelyén. Végül nyugtatni is próbálta a kedélyeket azzal, hogy megígérte: mindenkit felhívnak, akivel az elmúlt napokban találkozott.