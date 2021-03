Azonnali hatállyal felfüggesztették az egynapos sebészeti ellátásokat

A gyógyszert a hozzátartozók válthatják ki térítésmentesen a patikákban, ha bemutatták a beteg taj-számát.

A járvány súlyosbodása miatt már nem csak a kórházakban adható, hanem a háziorvosok is felírhatják a vírusellenes, úgynevezett favipiravir hatóanyagú gyógyszert – tudta meg a Népszava. Kásler Miklós, a humán tárca vezetője csütörtökön utasította az ellátókat, hogy az igazolt covid-betegeknek már az enyhe, illetve középsúlyos tünetek esetén is írják fel a háziorvosok ezt a készítményt e-receptre. A mintavételi pontokon és a mentőszolgálat munkatársai is fogják osztogatni az e lehetőségről szóló tájékoztatót. A gyógyszert a hozzátartozók válthatják ki térítésmentesen a patikákban, ha bemutatták a beteg taj-számát. A miniszter útmutatása szerint a betegeknek a pozitív teszteredmény után azonnal fel kell venniük a kapcsolatot a háziorvosukkal, hogy mielőbb megkapják a készítményt. Lapunknak Feller Antal a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a patikák nagy többségében hétfőtől érhető el a készítmény. A hétvégén csak azokon helyeken lehet kiváltani, amely gyógyszerárak esetében van szombati kiszállítás is. A favipiravir hatóanyagú gyógyszer gátolja a vírusok szaporodását, a tapasztalatok szerint a koronavírus fertőzések kezdetén hatékony. Eddig a kórházakban kezelt betegeknél alkalmazzák ezt a gyógyszert. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) korábban az influenza kezelésére engedélyezte a Favipiravir Egis 200 mg filmtablettáját. A koronavírussal fertőzött betegek kezelésére ún. indikáción túli gyógyszeralkalmazás (off label) keretében kerülhet sor az OGYÉI ajánlása alapján. Ezért annak, aki ilyen receptet kap, külön írásban is el kell fogadnia, hogy tisztában van a kockázatokkal és kéri a gyógyszert. A miniszteri kísérőlevél szerint ez úgy történhet meg, hogy a háziorvos tájékoztatja a felíráskor a páciensét, aki ekkor szóban jelezheti a hozzájárulását a gyógyszer alkalmazásához. Ezt az orvos a betegdokumentációban rögzíti, majd a készítmény kiváltásakor a gyógyszertárban megkapja a beleegyező nyilatkozatot, amit a betegnek otthon alá kell írnia és el is kell juttatnia a háziorvosához. A favipiravir magzatkárosító hatása miatt ellenjavallt terhesség alatt. Ezért a fogamzóképes nőknek a készítmény szedése idején és az azt követő hét napban hatékony fogazásgátló módszer alkalmazását javasolják. A favipiravir átjut az anyatejbe, ezért ha valaki ilyen kezelésre szorul abba kell hagynia a szoptatást is. A vírus ellenes hatóanyag bejut az ondóváladékba, ezért favipiravir kezelés alatt és utána 7 napig óvszert kell használnia a férfiaknak, amennyiben fogamzóképes korú nő a partnere. Feltehetően várandós partnerrel még ez idő alatt is kerülendő a szexuális kapcsolat.