Megvan Dárdai első győzelme

Kizárják azt a női csapatot, amely március 14-ig nem tudja lejátszani mindkét nyolcaddöntőjét a legrangosabb európai kupasorozatban.

Az FTC-Rail Cargo mellett a címvédő Győri Audi ETO KC csapata is pályára lép a női kézilabda Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A csoportkörben a koronavírus-járvány miatt több mérkőzést el kellett halasztani, arra is volt példa, hogy nem tudtak lejátszani találkozókat, ezekben az esetekben az európai szövetség (EHF) állapította meg a végeredményt, illetve módosított a versenykiíráson. Eredetileg az volt a terv, hogy az egyenes kieséses szakaszban négy nyolcaddöntőt rendeznek és a csoportgyőztesek nem lépnek pályára. A Győrnek tehát nem kellett volna ebben a szakaszban játszania. Azonban a halasztások miatt az EHF úgy határozott, hogy senki sem esik ki, cserébe minden együttesnek játszania kell ebben a szakaszban is. A nyolcaddöntők előtt az EHF szigorított a korábbi eljárási renden és erről értesítette a klubokat is. Ha egy párharc nem fejeződik be március 14-ig, akkor azt a csapatot, amelyik nem tudott kiállni valamelyik mérkőzésre, az EHF kizárja. A győriek egyértelmű esélyesként készülhetnek a német Bietigheim elleni párharcra, de pont a ferencvárosiak példája mutatja, hogy lebecsülni nem szabad az ellenfelet. A fővárosiak novemberben otthon 35-24-re kikaptak az előtte hat csoportmeccsét elveszítő Bietigheimtől, amely lerohanásaival lepte meg a nemzetközi szinten is gyorsnak számító ferencvárosi csapatot. Ennek ellenére óriási meglepetésnek számítana az is, ha a győri csapat nem magabiztosan jutna tovább. Sokkal szorosabb csata várható a montenegrói Buducnost Podgorica és az FTC összecsapásain. „Az idény legizgalmasabb és egyben a legfontosabb része vár ránk. Minden, amit a szezon kezdete óta csináltunk, ezen a két élet-halál mérkőzésen csúcsosodhat ki. Nem szabad nyomást helyeznünk magunkra, élveznünk kell a kézilabdát, ahogy azt az edzőnk, Bojana Popovics is mindig kéri tőlünk. A Ferencváros különleges ellenfél, minden poszton van topjátékosa – mondta Jovanka Radicevic, a podgoricaiak szélsője a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón a sportnapilap internetes kiadása szerint. - Készen állunk, hiszen pontosan az ilyen mérkőzésekért élünk.” A montenegrói válogatottal Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes Radicevic Magyarországon is ismert játékos, hiszen 2011-13 között a győriek játékosa volt. Ugyanebben az időszakban játszott Győrben a nemzetközi porondon is jegyzett irányító, Andrea Lekic, ám ő sérülés miatt nem lesz bevethető vasárnap. Hogy mennyire fontos az ellenfél számára ez a párharc, azt jól mutatja, hogy a podgoricaiak három hete nem játszottak tétmérkőzést, hanem a BL-nyolcaddöntős párharcra készültek. Szintén nem először kerülnek szembe a ferencvárosi játékosok Barbara Elisabeth Arenharttal, a rivális világbajnok brazil kapusa 2016-tól 2020-ig a Vác csapatában védett. Mindkét magyar klub vasárnap lép pályára, győriek 14 órakor kezdenek a Bietigheim vendégeként, a ferencvárosiak találkozójt 16 órakor rendezik Podgoricában, a meccseket a Sport1 közvetíti élőben. Ha továbbjutnak a magyarok, akkor egymással találkoznak a négy közé jutásért.

A Győr Európa legjobbja Hosszabb cikkben méltatta a győrieket az EHF hivatalos honlapja. A szerző emlékeztet arra, hogy a magyar bajnok 2013-2019 között ötször nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a győriek büszkélkedhetnek a legtöbb sikerrel zárt BL-meccsel (171) és övék a sorozat történetének leghosszabb veretlenségi sorozata is, 51 találkozón maradtak egymásután veretlenek, 44 győzelem és 7 döntetlen a lenyűgöző mérlegük. Az EHF cikke szerint ez a szezon jelenti a nagy győri aranygeneráció végét is, mivel ketten voltak részesei az öt győzelemnek és mindketten elhagyják a klubot: Görbicz Anita visszavonul és sportigazgató lesz Győrben, a brazil világbajnok Eduarda Amorim pedig az orosz Rosztov-Don együtteséhez szerződik.