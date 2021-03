Liu Shaoang világbajnok lett

Külföldi médiaértesülések szerint nem rendezhet mérkőzést a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságon olyan város, ahol nem lehetnek nézők a lelátókon.

Külföldi médiaértesülések szerint nem rendezhet mérkőzést a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságon olyan város, ahol nem lehetnek nézők a lelátókon. Ebből a szempontból jelenleg három tervezett helyszín, Bilbao, Dublin és Glasgow került veszélybe. Ha a nézők beengedése lesz a szempont, akkor Budapestet nem fenyegeti veszély, a magyar fővárosban, sőt az egész országban, akkor is mehettek még meccsre a szurkolók, amikor a koronavírus-járvány miatt Fehéroroszország, Oroszország és Törökország kivételével minden európai országban bezárták a stadionokat. Az Eb-házigazdáknak április 5-ig kell írásban tájékoztatniuk arról az Európai Labdarúgó-szövetséget (UEFA), hogy lehet-e náluk közönség előtt meccseket lebonyolítani a nyári kontinenstornán. A Reuters brit hírügynökség úgy tudja, hogy Szentpétervár tájékoztatta az UEFA-t, a járványügyi adatok javulásának köszönhetően a hatóságok minden bizonnyal engedélyezik, hogy félház előtt rendezzenek mérkőzéseket az orosz városban. Németország 2024-ben lesz házigazdája a kontinenstornának, de jelezte, hogy az idei Eb-n is vannak városok, melyek szívesen átvesznek meccseket olyan helyszínektől, ahol ezek lejátszására nincs lehetőség. Sőt, a németek egy olyan javaslatot is megfogalmaztak, hogy rendezzék az összes mérkőzést egy országban, ők beugróként ezt is vállalnák. Azzal érveltek, hogy az utazások számának jelentős csökkentésével kisebb lenne a fertőzésveszély is. Sajtóértesülések szerint az UEFA Angliával folytatott informális megbeszéléseket plusz mérkőzések lebonyolításáról. A magyar válogatott a jelenleg érvényes program szerint a Puskás Ferenc Stadionban találkozna a világbajnok francia és az Eb-címvédő portugál együttessel, ezen kívül Budapesten kerül sor a francia-portugál csoportrangadóra is. A 2014-es világbajnok Németország elleni összecsapásra Münchenbe kell utaznia Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának. A magyar fővárosban rendeznek egy nyolcaddöntőt is.