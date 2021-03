Itt vannak az ötös lottó e heti nyerőszámai

Mostantól a hazai energiaszolgáltatók mindegyike felfüggeszti a régóta tartozó háztartások március elsejével újrainduló kikapcsolásait - tudtuk meg. Lehetőség szerint az áramszünettel járó karbantartások számát is átütemezik.

A koronavírus terjedésének megakadályozására tett kormányzati intézkedésekkel összhangban az E.ON Hungária Csoport valamennyi ügyfélszolgálati irodájában ideiglenesen felfüggeszti a személyes ügyintézést, így a kikapcsolások is szünetelnek – tájékoztatta lapunkat Losonczi Gergely, a német hátterű E.ON Hungária szóvivője. Az intézkedés vonatkozik az immár az E.ON-hoz tartozó Elmű-ÉMÁSZ-ra is. Az MVM csoport április 7-ig szünetelteti a lejárt tartozások miatti kikapcsolásokat – tette közzé szombat délelőtt az állami energiacsoport is. (Az idén év eleje óta MVM Nextnek hívott állami energiaszolgáltatóhoz tartozik az országos gáz-, illetve dél-magyarországi áramszolgáltatás, az E.ON pedig a fennmaradó területet látja el árammal.) Az intézkedés lényegében az összes háztartásra - szaknyelven az „egyetemes szolgáltatási körbe tartozó lakossági felhasználókra" - vonatkozik. Amiként szombati lapszámunkban megírtuk , a hazai lakossági energiaszolgáltatók március elejével különösebb feltűnés nélkül újraindították a 60, illetve 90 napnál hosszabb ideje tartozó háztartások kikapcsolását. Igaz, azt megelőzően viszont március elejéig éppenséggel meghosszabbították a korábban csak november 29. és január 8. közöttre hirdetett türelmet. Az eredetileg kilátásba helyezett idősáv voltaképp az év végi ünnepek miatti, hagyományos szolgáltatói gesztus második veszélyhelyzet miatt előrehozott változatának volt tekinthető. A télvégi hosszabbítás hátterében viszont már egyértelműen a változatlan veszélyhelyzet állhatott. Bár ilyen kedvezményekre továbbra sem kötelezi semmi a szolgáltatókat, a meghosszabbított könnyítés reklámértékét valami miatt nem használták ki. De a kikapcsolások március 1-i újraindulását sem verték nagydobra, még ha eme kellemetlen hír éppenséggel alkalmas lett volna a tartozó háztartások noszogatására. Az immár közhírré tett újabb türelem összefüggésben állhat a járvány miatti, hétfőtől érvényes újabb szigorításokkal éppúgy, mint hogy a Habitat Magyarország pénteki közleménye nyomán lapunk rávilágított a kikapcsolások veszélyhelyzet alatti újraindulására. Az MVM szombati közleménye szerint lépésük az otthoni munkavégzés és tanulás megkönnyítését szolgálja. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló kormányrendelettel összhangban, ügyfelei és kollégái egészségének, biztonságának megóvása érdekében az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. személyes ügyfélszolgálati irodái 2021. március 8-tól 22-ig zárva tartanak – fűzi hozzá az állami energiacsoport. Ügyfeleiket arra kérik, ezalatt válasszák online felületeiket, mobilapplikációjukat, telefonos elérhetőségüket, vagy juttassák el megkeresésüket írásban a társaság e-mail- és postacímére. Az MVM Next honlapján minden adat megtalálható az elektronikus ügyintézésről, a regisztráció az online felületen vagy a mobilapplikációban néhány perc. Az elektronikus számla mellett döntők ezer forint jóváírást kapnak. A villamosenergia- és földgázhálózat biztonságos üzemeltetéséhez szükséges munkákat a társaságok a megfelelő védelmi intézkedések betartásával továbbra is ellátják – fűzik hozzá. Mivel a következő időszakban sokan dolgoznak és tanulnak otthonról, az - immár az Elmű-ÉMÁSZ -t is magába foglaló - E.ON Hungária - lehetőség szerint csökkenti a tervezett üzemszünetek számát – áll a csoport szintén szombati közleményeiben. Ügyfeleiket szintén arra kérik, aki teheti, mérőóraállását mobilapplikáción adja meg. Fogyasztóik hétfőtől várhatóan március 22-ig a digitális platformjaikon, online, telefonon vagy e-mailben intézhetik ügyeiket. Az eredeti E.ON-területeken - vagyis a Dunántúlon - videókapcsolatot is biztosítanak . Így teljes körűen intézhető például a mérőállás-diktálás, a számla- és egyenlegmegtekintés, illetve -befizetés, a váltás e-számlára, valamint az értesítés tervezett üzemszünetekről. A hosszabb várakozási idő elkerülése végett a telefonos kapcsolatfelvételt csak sürgős esetben ajánlják. A már meghirdetett, az ügyfelek számára áramszünettel járó beavatkozásokat szakembereik most felülvizsgálják és egyelőre csak a feltétlenül szükséges beavatkozásokat végzik el. Kiemelt figyelmet fordítanak az oltópontok áramellátásának folyamatos biztosítására. Mivel előfordulhat, hogy a munkálatok elhalasztásáról most postai úton nem értesítik ki az ügyfeleket, ajánlják e-mailes vagy sms formátumú értesítés igénylését. Erre utalhat az is, ha térképükön vagy az Elmű-ÉMÁSZ tájékotató felületén az érdeklődő nem talál adatot a korábban jelzett munkákról. Az éves mérőállást mobilapplikáción keresztül, fényképes leolvasással javasolják megadni. Ennek híján munkatársaik megfelelő védőfelszerelésben, a biztonságos távolságot és minden szükséges óvintézkedést betartva személyesen olvassák le az áram- és gázfogyasztásmérőt. Az előrefizetős mérők mostantól ügyfélszolgálataikon nem, de a Komfort Kártya-elfogadóhelyeken és online felületeiken keresztül változatlanul feltölthetők. A hétfőtől életbe lépő korlátozások a legtöbb feltöltőpont, vagyis az élelmiszerboltok és a hírlapárusítók nyitvatartását nem érintik. Ezek elérhetőségéről online felületükön naprakész tájékoztatás érhető el. Az E.ON előrefizetős ügyfelei a tavaly tavaszi tesztidőszak lezárulta óta nem igényelhetnek egyszeri vészkódot és értesülésünk szerint ezt kihasználatlanság miatt nem is tervezik újra bevezetni.