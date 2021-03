A szerencsések, az élelmesek és a későn érkezők – riport a Kútvölgyi vakcinakeringőjéről

Volt, aki nem tudott arról, hogy lefújták a hétvégére hirdetett tömeges oltást, azért ment. Mást az ismerősei vagy a közösségi médiát ellepő hírek riasztottak, és akadt, aki háziorvosa tévedésének köszönheti a védettséget. És persze nem hiányoztak a lemaradók meg a kiskaput gyorsan felismerő élelmesek sem. Vakcinázás a harmadik hullám idején.

– Az ismerősöm szólt sms-ben, hogy menjek gyorsan a Kútvölgyibe, mert ott mégis oltanak – mondta Enikő szombat késő délután a fővárosi Szent János Kórház telephelye előtt. Eredetileg ő azon 74 ezer, hatvan évnél fiatalabb, krónikus beteg közé tartozik, akit a Rogán Antal irányítása alá tartozó Vakcinainfó előbb arról értesített csütörtökön, hogy a hétvégén beoltják AstraZeneca-val, majd pénteken lefújták a vakcinázást technikai hibákra hivatkozva. Enikő nem is titkolta feszültségét: a kormánytájékoztatást ő elhitte, így kirándulni ment a gyerekkel, eközben kapta ismerőse sms-ét, hogy siessen a Kútvölgyibe. Igyekezett is az oltóponthoz, ám mire odaért, a kapuban álló kórházi biztonsági őr annyit mondott neki: Ha marad még elég vakcina, akkor talán még sorra kerülhet. Az őr úgy számolta, szombat délután hat óráig úgy 600-700-an kapták meg itt az AstraZeneca-vakcinát, vagyis az aznapi készlet már erősen fogyóban volt. Ráadásul a hírek szerint már az oltószemélyzet is teljesen kimerült volt ekkorra, hiszen reggel hat óta voltak ügyeletben. Mások szerencsésebbek voltak. Többekkel beszéltünk, akik megkapták, látták ugyan a Vakcinainfo sms-ét az oltás lefújásáról, ám a közösségi médiában gyorsan terjedő híreket látva, vagy ismerősök jelzésére még időben odaértek a Kútvölgyibe. Tímea azt mesélte: – Szombat délután fél háromra érkeztem a kórházhoz és végül három órás várakozás után, az utolsók között hatkor még megkaptam az injekciót. A kórház előtt várók és az intézmény néhány dolgozójának beszámolói szerint a hétvége rettentő kaotikusan alakult. A kormány hivatalosan lefújta a tömeges oltást az informatikai rendszer súlyos hibája miatt, ennek ellenére a kijelölt oltópontokra – de legalábbis többre – kiszállították az AstraZeneca vakcinákat. Az oltószemélyzet pedig eleve ott volt, hiszen várták azokat is, akiknek nem a tömeges oltás keretében, hanem a háziorvosok hívása alapján adták meg ezt a helyszínt. Az oltásra várók köre különösen alakult. Beszéltünk olyanokkal, akik tévedésből mentek el: nem olvasták el a Vakcinainfo sms-ét, amiben lefújták az oltást – és ez lett a szerencséjük, hiszen így megkapták a védettséget adó készítményt. Volt, akit a háziorvosa irányított tévedésből rossz helyre, és a Szent János kórházban kapta a tanácsot, menjen a szomszéd sarkon lévő Kútvölgyibe. Mindezek után a közösségi médiában is híre kelt annak, hogy a lefújt tömeges oltás ellenére meg lehet kapni a vakcinát, így szombat déltől, kora délutántól, már özönlöttek az emberek az oltópontra. Volt, hogy több száz ember gyűlt össze és várt órákon át a kapu előtt. Köztük olyanok is, akik előzetesen nem regisztráltak. – A Facebook-on olvastam, hogy itt mindenkit beoltanak – mondta egy fiatalember, aki elismerte, nem krónikus beteg, de gondolta tesz egy kísérletet. Szombat kora este már csak két tucat ember álldogált a kórház előtt, és még voltak, akik ekkor érkeztek. A kórház kapujában álló őr azonban már mindenkinek azt mondta: aki kerületi lakos, hatvan alatti és krónikus beteg, az az igazolásaival jöjjön vissza vasárnap reggel. Ennek hallatán dühösen toppantott az egyik késve érkező: – Itt lakom a kerületben, azaz a Kútvölgyibe tartoznék, de Visegrádra küldött volna a kormányzati Vakcinainfó sms-e, majd lefújták az oltást. Aztán hallottam, hogy mégse fújták le, de mire ide tudtam rohanni, nekem már nem jutott.