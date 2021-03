Liu Shaolin arany-, Liu Shaoang ezüstérmes 1000 méteren

Vasárnap még a 3000 méteres szuperdöntők és a staféták fináléi szerepelnek a programban.

A Ferencváros 25 éves versenyzője pályafutása második világbajnoki címét szerezte: 2016-ban 500 méteren diadalmaskodott. 22 esztendős öccse pedig másodszor állhat dobogóra ezen a vb-n, miután szombaton ő győzött a legrövidebb távon. Az ötfős finálé első köreiben Liu Shaolin vezetett öccse előtt, de aztán az orosz Szemjon Jelisztratov és a francia Sebastien Lepape is közéjük ékelődött. Liu Shaoang féltávnál ritmust váltott, a negyedik pozícióból az élre tört, innentől pedig semmi sem veszélyeztette a kettős magyar diadalt, már csak a köztük lévő sorrend volt a kérdés. A hajrában Liu Shaolin megelőzte fivérét, de a célba érve ugyanúgy ökölbe szorított kézzel és ordítva ünnepeltek együtt. Ezzel a szerepléssel pedig összetettben az első két helyen állnak a 3000 méteres szuperdöntő előtt. A világklasszis testvérpár mögött az olasz Pietro Sighel lett a harmadik. A nők kisdöntőjében Jászapáti Petra a futam legelején élre állt, majd egyenként egészen a negyedik pozícióig csúszott vissza. A 22 éves szegedi versenyző azonban nem hagyta annyiban, előbb a lengyel Nicole Mazurt, majd a kétszeres Európa-bajnok olasz Martina Valcepinát is visszaelőzte, így végül második lett az orosz Jekatyerina Jefremenkova mögött, összességében pedig hetedikként zárt. A legjobbaknál nem borult a papírforma, azaz a holland Suzanne Schulting triplázott: az 500 és az 1500 méter után a középső távon is simán diadalmaskodott. Mögötte a belga Hanne Desmet szerezte meg az ezüst- és a kanadai Courtney Sarault a bronzérmet. Vasárnap az 1000 méter küzdelmei után a 3000 méteres szuperdöntők és a staféták fináléi szerepelnek a programban. Eredmények: férfi 1000 m, világbajnok: Liu Shaolin Sándor 1:25.901 perc 2. Liu Shaoang 1:26.000 3. Pietro Sighel (Olaszország) 1:26.083 női 1000 m, világbajnok: Suzanne Schulting (Hollandia) 1:26.854 perc 2. Hanne Desmet (Belgium) 1:26.993 3. Courtney Sarault (Kanada) 1:27.470 ...7. Jászapáti Petra ...28. Kónya Zsófia