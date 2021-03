A kormány már a drogfogyasztásért is Brüsszelt okolja

Az utolsó pillanatban döntött a kormány arról, hogy a mától digitális tanrendre átálló intézmények mégis szervezhetnek ügyeletet.

Mától valamennyi iskola digitális munkarendre tér át, az óvodákban pedig rendkívüli szünet lesz április 7-ig, ugyanakkor az eredeti rendelkezéssel szemben gyermekfelügyeletet mégis lehet szervezni az intézményekben – erről a hétvégén döntött a kormány. Az intézkedés sok kisgyermekes szülőnek segítséget jelenthet, akik máshogy nem tudták volna megoldani gyermekeik otthoni felügyeletét. Szakmai és érdekvédelmi szervezetek szerint azonban ennyi nem elég. A 62 oktatási területhez kötődő szervezetet képviselő Civil Közoktatási Platform (CKP) rámutatott: míg az intézményeket kötelezik a felügyelet megszervezésére, a szülőket arra kéri a kormány, ha módjuk van rá, ezt a lehetőséget ne vegyék igénybe. Szerintük ez olyan, mintha az óvodákat és az alsó tagozatokat nem zárnák be, csak megengednék, hogy a szülők otthon tartsák a gyerekeket. – A jogszabály ugyanis csak az intézményeket kötelezi, a szülők otthonmaradásának feltételeit nem biztosítja – írták. A CKP szerint 12 éven aluli vagy sajátos nevelési igényű idősebb gyermekükkel otthonmaradó szülőknek táppénzt kellene biztosítania az államnak, a munkáltatókat pedig köteleznie kellene arra, hogy ne szankcionálják munkavállalóikat, ha otthon kell maradniuk gyermekeikkel. Ott, ahol a szülők munkájuk jellege (például egészségügy) miatt nem tudnak otthon maradni, a fenntartóknak is kellene biztosítaniuk gyermekfelügyeletet. Elengedhetetlennek tartják azt is, hogy haladéktalanul oltsák be az ezt igénylő oktatási dolgozókat. Hasonló elvárásokat fogalmazott meg a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) is. Bár az oktatási intézmények bezárása szerintük elkerülhetetlen volt, az erről szóló részletszabályokat hiányosnak tartják. Hangsúlyozták, gyermekfelügyeletre csak önkéntesen jelentkező pedagógusokat, nevelőket lenne szabad beosztani, emellett ellenőrizni kellene, hogy valóban csak a felügyeletre szoruló gyerekeket fogadják az intézmények. Felhívták a figyelmet arra is, hogy rendkívüli szünet idejére otthoni munkát vagy állásidőt kell elrendelni a pedagógusoknak. Egy csepeli óvodában azzal próbálkoztak, hogy a zárás idejére szabadságolást rendelt az intézményvezető, de a PDSZ szerint ez jogellenes. Nem egyértelmű az sem, mely intézményekben lehet jelenléti foglalkozásokat tartani. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közlése szerint kiscsoportos érettségi és szakmai vizsga felkészítőket továbbra is lehet szervezni, ugyanakkor a Népszava értesülései szerint a szakképző intézményekben az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) megtiltotta a jelenléti felkészítéseket. Kerestük az ITM-et, de cikkünk írásáig nem kaptunk választ.