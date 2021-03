Több mint kétszer annyi pénz hiányzik az államkasszából, mint tavaly ilyenkor

Orbánéknak természetesen a kongó ürességre is van magyarázata, a járvány- és gazdaságvédelmi intézkedések forrásigényével takaróznak.

Az eddig meghozott intézkedések és a járványügyi kiadások következtében az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszere 539,7 milliárd forintos hiánnyal zárta az év első két hónapját - közölte hétfőn a Pénzügyminisztérium (PM). Az év első két hónapjában a központi költségvetés 505,5 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 47,6 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 13,4 milliárd forintos többletet könyveltek el.

A PM közleménye hangsúlyozza: a járványügyi és gazdasági védekezés forrásait a költségvetés a tavalyi évben maradéktalanul biztosította, ennek is köszönhető, hogy a magyar gazdaság 2020-ban az uniós átlag felett teljesített. Ahogyan a védekezéshez, úgy a vakcinák beszerzéséhez és a gazdaság újraindításához szükséges források is változatlanul rendelkezésre állnak a költségvetésben - szögezték le. Mindeközben az is kiderült, hogy a kormány nem is vár csodát a gazdasági adatokat illetően . Mint arról korábban beszámoltunk, Orbánék mintegy hét százalékos GDP-visszaesést várnak az idei év első negyedévére a tavalyi év hasonló időszakához képest. A Népszava több egymástól független forrása szerint is erről beszélt Varga Mihály zárt ajtók mögött még február végén a Külügyminisztérium szokásos nagyköveti értekezletén.