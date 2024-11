A szerencsén is múlott az államháztartás finanszírozása

Az államháztartás működőképességének, pénzügyi biztonságának megőrzése általában szakkérdés, nálunk azonban ez is másképp van. A különböző szereplők eltérően vélekednek a feladat megoldhatóságáról és a végrehajtás mikéntjéről, a miniszterelnök számára például ez is harc kérdése. A szerencse is kellett hozzá - a viszonylag jól működő Államadósság Kezelő Központ mellett -, hogy eddig kisebb zavarok árán, de megúszta az ország a kormányzati ámokfutást.