Karantén alatt kevesebb a lopás, ám több az erőszak

2019-hez képest tavaly 43 százalékkal több gyilkosságot követtek el, de 65 százalékkal nőtt a családon belül elkövetett bűncselekmények aránya is.

Valamelyest csökkent a vagyon elleni bűncselekmények száma az ősz óta bejelentett szigorú kijárási tilalom bevezetése óta, ám a tavaszi lezárásokkal is tarkított 2020-as év összességében jóval erőszakosabbra volt, mint 2019 - derül ki a Belügyminisztérium statisztikai adatbázisaiból. Mindez visszaigazolni látszik, amit korábban utcai járőröktől is hallottunk: míg a kijárási tilalom után a tipikusan közterületi bűncselekmények – rongálás, gépjárműlopás - valamennyire visszaszorultak, ugyanakkor az erőszakra hajlamos személyek a négy fal között folytatták a tevékenységüket. Sőt, valószínűleg jóval keményebben, mint előtte, mivel a 2020-as „vírusévben” mondhatni éppen a legsúlyosabb személy elleni bűncselekmények ugrottak meg. Így tavaly 2019-hez képest 62-vel több gyilkosság történt, ami 43 százalékos növekedés. Jóval több a „kapcsolati erőszakba” sorolható bűncselekmény történt (a kormány így írja körbe a családon belüli erőszakot), így 2019-hez képest 65 százalékkal nőtt azoknak az eseteknek a száma, ahol az elkövető a párjára, szüleire vagy gyermekeire emelt kezet. Kiugró a különbség a nemi erőszaknál is (a belügy több cselekménytípusra bontja a köznyelvben „nemi erőszaknak” tekintett bűncselekményt, így a szexuális erőszakra, szexuális kényszerítésre, szexuális visszaélésre), itt 30 százalékos a növekedés 2019-hez képest. Ha szigorúan csak a szexuális erőszak bűncselekmény-kategóriát nézzük, úgy még nagyobb, 36 százalékos a növekedés tavalyelőtthöz képest. Ezeknél valamelyest visszafogottabb a „sima” testi sértés aránya, itt „csak” ötszázalékos növekedést hozott 2020. A karantén bevezetése csak a vagyon elleni bűncselekmények számában hozott csökkenést. Mint arról korábban a Telex cikkezett, a rendőrség bűnügyi térképéről kiderült, hogy a kijárási tilalom bevezetése után jelentősen csökkent a közterülethez köthető bűncselekmények száma, így a november elején elrendelt korlátozást követően összességében harmadával esett vissza elsősorban a garázdaság, a rongálás és a gépkocsilopás. A rendőrség honlapján található bűnügyi térkép adataiból kiderül, hogy az újévben további másfél százalékkal csökkentek ezek a közterületi bűncselekmények. A legnagyobbat a rablások, kifosztások aránya csökkent, így a karantén előtti időszakban egy hónap alatt - október és november közepe között – 93 ilyen cselekményt regisztrált a rendőrség, míg a karácsony és január 23. közötti időszakban mindössze 58-at, azaz őszhöz képest immáron hatvan százalékos a csökkenés. A Belügyminisztérium éves adatsoraiból úgy tűnik, hogy a vagyon elleni bűncselekményeknél a karantén csak időlegesen fogja vissza a bűnözők ügymenetét, ám a szigorítások elmúltával „behozzák” a lemaradást. Így ha a részletesebb statisztikai adatbázist és az éves adatsorokat nézzük, azaz a teljes, a tavaszi lezárásban érintett 2020-as évet, abból éppenséggel az derül ki, hogy meglehetősen kicsi a különbség a lopások számában. Így tavaly összességében 49 ezer esetet regisztráltak, míg 2019-ben 55 ezret, azaz 13 százalékos volt a csökkenés az egész évre, rablásnál pedig ennél is kisebb, 3 százalékos.