Leállással indult a távoktatás: a fenntartó szerint a hibát hirtelen túlterhelés okozta

„Sikertelen bejelentkezés! Az alkalmazás használata közben nem várt esemény következett be. A hiba naplózásra került, kérjük, próbálja meg újra” – több tanár, diák és szülő szembesülhetett hétfő reggel ezzel az üzenettel, miután megpróbáltak belépni a digitális oktatáshoz szükséges iskolai KRÉTA-rendszerbe. A kormány a múlt héten döntött arról, hogy a koronavírus-járvány harmadik hullámának erősödése miatt március 8-tól már nemcsak a középiskolák, hanem az általános iskolák is tantermen kívüli digitális munkarendre térnek át. Így most különösen fontos lenne, hogy a KRÉTA, illetve az azon belül működő, az online órák megtartására kifejlesztett Digitális Kollaborációs Tér (DKT) fennakadások nélkül működjön. – Mi megpróbáltunk belépni reggel, és először sikerült is, de a DKT-ban nem volt se kép, se hang, csak szöveges üzenetet lehetett küldeni. Kicsit később már semmi sem ment, a hibajelzés szerint megszakadt a kapcsolat a szerverrel – panaszolta egy szülő. Sokan mások is hasonló problémákról számoltak be a Facebookon, egy pedagógus például azt írta: ha náluk nem lehetne más platformot is használni, hétfőn biztos, hogy nem lett volna online tanítás. Az ügyben érdeklődtünk a KRÉTA-t üzemeltető eKréta Informatikai Zrt-nél, illetve az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központnál (KK). Utóbbitól azt a tájékoztatást kaptuk, a hibát hirtelen túlterhelés okozta, és az, hogy a KK és a minisztérium jelzése ellenére az eKréta Zrt. alulbecsülte a várható terhelést. Hozzátették: a hibát azóta elhárította a működtető. A KRÉTA-val egyébként már múlt héten is gond volt, szerdán technikai okok miatt „átmenetileg” nem volt elérhető. Február elején is több napig akadozott, akkor az eKréta Zrt. azt írta lapunknak, hogy a kormányzati portálokat január végén ért, összehangolt kibertámadás miatt voltak fennakadások. A KRÉTA a 2017/2018-as tanévben vált kötelezővé az iskolákban, s eddig mintegy 8 milliárd forintot költöttek a fejlesztésére.