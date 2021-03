Navracsics Tibornak nincsenek nagyemberi illúziói, és Simicskával beszélget. Vagy mégse

Az ország közigazgatását újra tervező egykori miniszter és uniós biztos elképesztően hosszú interjút adott.

„Ne higgye senki, hogy illúziókba ringatom magam, vagy úgy gondolom, hogy fontos személye lennék jelenleg a Fidesznek. Pontosan tisztában vagyok azzal, hogy a Fideszben mint pártban ma nem vagyok meghatározó szereplő”, helyezte el magát a politikai erőtérben Navracsics Tibor. Aki a Telexnek adott interjújában arról beszél , hogy ő 15-20 éve is azt mondta, amit most. A Fideszről ez viszont nem mondható el. Hogy a pártálláspont változása különböző fontos ügyekben mennyire zavarja, azt nem részletezte Navracsics, de az jelzésértékű, ahogy megkerülte azt a kérdést, miszerint most belépne-e a Fideszbe. „Jó kérdés. Nem tudom, belépnék-e. Hipotetikus kérdésekre nem válaszolok.” – hárított az egykori miniszter és uniós biztos. Azt viszont nem titkolta, hogy a miniszterelnök kínálta meg a vidékfejlesztési biztossággal. „Azt nem tudom, hogy kinek az ötlete volt. Egyszer csak felhívott Orbán Viktor, és mondta, hogy lesz egy ilyen. Mondtam neki, hogy én nem értek a mezőgazdasághoz, lakótelepi gyerek vagyok, de azt mondta, hogy ez kevésbé mezőgazdaság lesz, mint vidékfejlesztés, és ahhoz pedig értek szerinte.” És azt is egyértelművé tette, hogy ez a feladat nem kispályás. „Nagyon sok európai uniós költségvetési forrás fog érkezni a következő költségvetési ciklusban Magyarországra, amihez hasonlóan sok nemzeti önrészt kell hozzátenni, és nekünk az a feladatunk, hogy azokat a főbb irányokat meghatározzuk, amelyek a következő hét évben a magyar vidékfejlesztés számára alapvető fontosságúak.” Hogy egykori „elsővonalasként” milyen a viszonya más egykori „elsővonalasokkal” arra egy példát hozott. Szokott találkozni például a szintén Veszprémben élő Simicska Lajossal. Mostanában ugyan ritkábban, mert az éttermek nincsenek nyitva. Aztán a következő kérdésben már relativizálta ezeket a találkákat, mondván: „körülbelül köszönni szoktunk egymásnak, váltani egy-két szót, nincs többről szó”.