Kiugrott a párbeszédes politikus - megyei jogú városban vesztette el többségét az ellenzéki koalíció

Az országos tisztifőorvos szerint nem várható javulás, a járvány dübörög tovább.

Közel negyven perces késéssel kezdte tájékoztatását az operatív törzs, és a csúszás miatt nem senki nem szabadkozott. Helyette a rendőrségi szigor ismertetése következett, mivel lényegesen több intézkedésre volt szükség a maszkviselés szabotolása miatt. Kiss Róbert közlése szerint 504 esetben kellett a rendőröknek fellépnie.



"Rendkívül súlyos és komoly a járványügyi helyzet Magyarországon." - utóbbit már Müller Cecília mondta.

Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, egyre romló adatokkal kell számolni, olyan mértékű a fertőzőtek számának emelkedése, ami a második hullám alatt sem tapasztaltak. Jelezte, aki gyanús tüneteket észlel magán, az maradjon otthon, telefonon értesítse a háziorvosát és várja meg a helyszíni mintavételt. Hozzátette, az sem ritka, hogy egész családok kerülnek súlyos tünetekkel kórházba. Az intenzív fertőzöttség nagy terhet ró az ellátórendszerre: sokan kerülnek intenzívre. Mindnyájunk feladata, hogy mentesítsük az egészségügyre nehezedő nyomást. Sok tekintetben rajtunk is múlik, miképp alakulnak az adatok, ezért nyomatékosított Müller Cecília, figyeljünk oda az alapvető higiénés szabályokra. A szennyvíz-mintákban továbbra is növekedik a koronavírus-örökítőanyag, így a következő napokban nem számíthatunk javulásra. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az oltás utáni 2-3 hétben még senki sem védett, mindenki ugyanolyan veszélyeztetett, mint ha nem kapta volna meg a vakcinát. Tovább folytatódott a kommunikációs káosz, ugyanis Müller Cecília közölte, elmaradt hétvégén az AstraZenecával való oltás, így most csütörtöktől vasárnapig tart ennek pótlása és ismét behívják a hatvan év alatti krónikus betegeket az oltópontokra. Hozzátette, megkezdődik a rendvédelmi dolgozók és katonák beoltása is. Arra kért mindenkit, fogadja el a felajánlott oltóanyagot, mivel az összes készítmény megvéd a súlyos lefolyású betegségtől. Olthatósági kérdésekben pedig kizárólag az oltóorvost kérdezzék. Ebben a Nemzeti Népegészségügyi Központ nem tud személyre szabott felvilágosítást adni. Mindössze egyetlen újságírói kérdést méltatott válaszra az operatív törzs (a KESMA- féle fideszes médiabirodalom tagja, a Dunántúli Napló lehetett az egyedüli szerencsés, akinek kérdését átengedte a kormánykommunikáció). Müller Cecília azt mondta, reméli, hogy a háziorvosok nem tartanak vissza vakcinákat, bizonyos fokú szakmai szabadságuk van abban, hogy a leginkább rászorultaknak adják be az oltást.