Alakul az Európában csalódott futballrajongók uniós frakciója?

A vakcinák kockázat/előny mérlege továbbra is kedvező az Egészségügyi Világszervezet vizsgálata szerint.

A koronavírus elleni oltások kockázat/előny mérlege továbbra is kedvező, erre a következtetésre jutott az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik albizottsága miután felülvizsgálta a beoltott egészségügyi dolgozóknál jelentkező, influenzaszerű megbetegedéssel kapcsolatos jelentéseket – közölte hétfőn honlapján a WHO. A Vakcinabiztonsági Globális Tanácsadó Bizottság (GACVS) megállapította, hogy

az influenzaszerű megbetegedés tünetei általánosságban nem mások, mint az oltás után várható immunválaszok,

és a Covid-19 elleni vakcináról szóló újabb jelentésekben foglaltak megfelelnek az oltóanyagok várt mellékhatásainak – áll az ENSZ egészségügyi szervezetének a közleményében. A WHO GACVS bizottságának Covid-19 albizottsága február 25-én tartott virtuális ülést, hogy a több országból érkezett jelentések alapján felülvizsgálják a koronavírus ellen beoltott egészségügyi dolgozóknál tapasztalt influenzaszerű betegséggel kapcsolatos információkat és adatokat. Az albizottság megállapította, hogy hasonló tüneteket észleltek a klinikai kísérletek során az oltást követő első néhány napban.

A tünetek között fejfájás, fáradtság, izomfájdalom, láz és borzongás szerepelt.

A legtöbb tünet mérsékelt volt, és néhány napon belül megszűnt. Az oltásnak ezek a várt mellékhatásai a fiataloknál (55 év alattiak) valamivel gyakoribbak voltak, mint az idősebb beoltottak körében. Az albizottság a rendelkezésre álló információk tudományos felülvizsgálata alapján arra a következtetésre jutott, hogy

az influenzaszerű megbetegedéssel járó tünetek az oltást követő várható immunválaszok.

A Covid-19 elleni vakcinákról szóló legfrissebb jelentések megfelelnek a vakcinák profiljában szereplő mellékhatásoknak, és a beoltottak valamennyit jól viselték. Ennek megfelelően a bizottság megállapította, hogy a Covid-19 elleni védőoltások előny/kockázat aránya továbbra is kedvező, és egyelőre nem javasol semmilyen ajánlást a vakcinák biztonságosságának felülvizsgálatával kapcsolatban. Azt viszont javasolják, hogy azokat, akik megkapják az oltást, előzetesen tájékoztassák a várható mellékhatásokról.

Ezeket a tüneteket kezelni kell, szükség esetén orvosi tanács alapján.

Minden országban külön is figyelni kellene az oltóanyagok biztonságosságát, és az egyes védőoltásoknak megfelelő kezelési rutint kialakítani – mutatott rá a WHO. A GACVS-albizottság a jövőben is megvizsgálja a Covid-19 elleni minden védőoltás biztonságosságát, és szükség esetén módosítja az ajánlásait – áll a közleményben.