Tinédzserek ölték meg társukat Franciaországban

A dokumentum háromféle igazolást adhat.

Az Európai Unió elfogadná a kínai és az orosz oltóanyagot a közös védettségi igazolásban – ismertette a z Euronews Bloomberg hírügynökség által megszerzett Európai Bizottsági (EB) javaslatot. Mint írták, az EB a jövő héten mutatja be tervét arról az úgynevezett védettségi igazolásról. A dokumentumot a déli tagállamok kérésére vezethetik be és a koronavírus elleni oltás meglétét, illetve más jellegű védettséget igazolhat. A cél az utazások megkönnyítése a nyári turista szezonra. A dokumentum háromféle igazolást adhat:

Kiemelték, hogy a magyarokat leginkább érdeklő rész az lehet, hogy a védettséget igazoló uniós dokumentumot azok is megkaphatják-e, akik az unióban nem engedélyezett kínai Sinopharm, vagy az orosz Szputnyik V oltóanyagot kapták. Jelenleg Magyarországon használnak uniós engedély nélkül kínai és orosz oltóanyagot, de Szlovákiába is érkezett már egy szállítmány a Szputnyik V vakcinából. A Bloomberg hírügynökség forrása úgy fogalmazott, hogy az Európai Gyógyszerügynökség engedélye mellett a tagállami vészhelyzeti engedélyeket is figyelembe veszik majd a dokumentum kiállításánál. Az igazoláson várhatóan szerepelni fog az illető neve, a személyi igazolványának, vagy útlevelének a száma, a születési ideje, illetve az, hogy milyen oltóanyagot és hány dózist kapott. Végül az Európai Parlamentnek (EP) kell döntenie, de addig még a javaslat is változhat. A Népszava március elején írta meg: a magyar kormány úgy döntött, hogy az oltási igazolás nem fogja tartalmazni a vakcina típusát, míg egy hónapja ezzel ellentétes iránymutatásokat hagyott jóvá az EU-ban. Amennyiben a most ismertetett változatot fogadja el az EP, több mint valószínű, hogy a magyar szabályozást is újra át kell dolgozni.