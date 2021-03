Horvátország fogadna cseh és szlovák Covid-betegeket

A túlterhelt kórházak már képtelenek biztosítani a betegek megfelelő ellátását.

Horvátország kész nagyjából tíz-tíz Covid-beteget fogadni Csehországból és Szlovákiából - közölte Twitter-oldalán Andrej Plenkovic horvát kormányfő kedden, miután telefonon beszélt Andrej Babis cseh és Igor Matovic szlovák kormányfővel. – Tekintettel a szlovák és cseh egészségügyi rendszerre nehezedő nyomásra, szükség esetén felajánlottam Horvátország segítségét a betegek elhelyezésében – közölte Plenkovic, hozzátéve, hogy Horvátország szolidáris az Európai Unió tagállamaival a koronavírus-járvány leküzdésében.



A 10,7 millió lakosú Csehország az elmúlt néhány hétben a koronavírus-járvány által legsúlyosabban érintett országok közé tartozik a világon. A túlterhelt kórházak már képtelenek biztosítani a betegek megfelelő ellátását. Az ország ezért az unió segélykérő rendszerén keresztül Németországhoz, Svájchoz és Lengyelországhoz fordult segítségért, hogy helyezzenek el néhány tucat koronavírusos beteget a kórházaikban.

Az egészségügyi rendszer túlterheltsége miatt Szlovákiából ezen a héten Lengyelországba és Németországba is szállítottak Covid-betegeket. Amint azt a Népszava is megírta, Horvátországban az elmúlt időszakban kedvezően alakult a járványhelyzet, márciustól pedig kinyithattak az éttermek és kávézók teraszai, sőt a zárttéri edzéseket is engedélyezték.