366,87 forinton az euró

De azért a kizárólag nők alkotta társaságok is izmosodnak. Így viszont vészesen apad „vegyes” vállalatok száma, miközben az Opten szerint ezek a legsikeresebbek.

Bár a tisztán nők vezette vállalkozások aránya folyamatosan bővül, még mindig sokkal több a tisztán férfiak uralta cég – közölte a Nemzetközi Nőnap alkalmából az Opten. Míg immár a hazai cégek 14 százalékára elmondható, hogy összes tulajdonosuk és vezetőjük nő, addig a kizárólag férfiak irányította és birtokolta társas vállalkozások aránya jóval magasabb, 51 százalék. Ráadásul utóbbiak aránya még a nők uralta társaságokénál is nagyobb ütemben emelkedik. Vagyis a két csoport egyaránt a jelenleg 35 százalékon álló „vegyes” cégek kárára bővül. Minél kisebb egy cég, annál nagyobb a nők aránya. Hiába nőtt egy év alatt 300-ról 500-ra a csak hölgyekből álló, egymilliárdnál magasabb árbevételű cégek száma, arányuk még mindig 6 százalék alatti. Ráadásul súlyuk a legfelsőbb vállalati rétegben a vegyes vállalkozásokkal együtt is csekély. Ez annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy megbízhatósági minősítés szempontjából a céginformációs szolgáltató tapasztalatai szerint a vegyes vállalkozások számítanak a legerősebbnek. Ráadásul a nagyobb cégeket általában több vezető és tulajdonos jegyzi. A jelenség mögött tehát nem hatékonysági okokat látnak, hanem mert a nők változatlanul nagyobb szerepet vállalnak a családi élet és a háztartás fenntartásában. Igaz, a cégmérettel együtt nőhet a vezetőkre nehezedő teher, felelősség és feszültség. Mindazonáltal az Opten a gazdasági élet szempontjából is károsnak tartaná a férfiuralom további erősödését. Jelenleg Magyarországon 330 ezer nő cégtulajdonos vagy – kevésbé jellemző módon - aláíró. Egyszerre több cégben nagyon kevés nő tölt be hasonló tisztséget. 17 ezer esetben a hölgyek valamely gyermeküket is bevonták a vezetőségbe vagy a tulajdonosi körbe. A tapasztalatok szerint az ilyen összefonódások is növelik egy-egy vállalkozás megbízhatóságát. A 178 ezer női egyéni vállalkozó viszont már a teljes kör 40 százaléka. E magas arány oka, hogy a nőkre inkább jellemző foglalkozásokat, mint például a szépségápolást, fodrászatot, oktatást vagy biztosítási tevékenységet jellemzően egyéni vállalkozói formában űzik. Annak fényében, hogy az „egyéb szolgáltatások” nemzetgazdasági ág zömét szintén a szépségápolás, fodrászat, illetve fizikai közérzet javító szolgáltatások alkotják, kevéssé meglepő, hogy az átlagnál eme társas vállalkozási formán belül magasabb, 23 százalék a tisztán női cégek aránya. Sőt inkább az a fura, hogy még itt is csak ilyen csekély az arány. Az országon belül a fővárosban és Pest megyében a legnagyobb a tisztán női vállalkozások aránya – közli az Opten.