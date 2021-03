Napi vírus: 5653 új fertőzött, 179 áldozat

Lényegében üres kézzel távoztak a polgármesterek a Miniszterelnökségről, többségüknek semmi konkrétumot nem ígértek arról, miképp is ellentételezi a kabinet a központi elvonásokat.

Alighanem a kormányzati kegytől függ, melyik ellenzéki vezetésű város fogja túlélni a megszorításokat - ez derül ki abból az összeállításból, amelyet a hvg.hu közölt a keddi egyeztetésekről.

a Pest megyei város volt az első, ahol a kormányzat nem zárkózott el attól, hogy pénzt adjanak a működtetésre.

A minisztérium épületében csak ellenzéki városvezetők jártak, ők számoltak be tapasztalataikról a portálnak. "Rendesen megizzasztottak" - ezt már Érd polgármestere mondta a tárgyalásról. Csőzik László jelezte, a 15 milliárdos költségvetésű város hiánya 4 milliárd és ennél jelentősebben kevesebb kompenzációt nem tud elfogadni, mert akkor a városi sporttámogatás vagy éppen az intézmények kerülnének bajba. „Nehezen hitték, hogy ez igaz” – utalt a polgármester arra, hogy a tárgyalást vezető miniszteri biztos nem rejtette véka alá, túlzottnak gondolja a hiányt. "Most először mást fogok mondani, mint a többieknek" - idézte a polgármester Balla Györgyöt. És tényleg,

Érd madártávlatból Fotó: Shutterstock

Többen is abban reménykednek, hogy ha a működtetésre nem is, de fejlesztésre jut valamennyi a központi pénzekből. „Mosolyra fakasztó ez az egész, ezt egy videókonferencia keretében is lerendezhettük volna, így a pandémia közepén” - panaszkodott a siófoki polgármest. Lengyel Róbert hozzátette, Pakson nem laknak 25 ezren, a város költségvetése mégis több mint két és félszerese Siófokénak, és teljes körű kompenzációt kap. "Jelen állás szerint ez az egész kompenzációs egyeztetősdi nem volt több, mint udvariassági pofavizitek összessége." - értékelt. A kormány márciusban teszi meg előterjesztését, és májusban dönt.