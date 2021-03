Visszatérhet és akár járványt is okozhat a diftéria

Ennek oka részben az, hogy a koronavírus-járvány miatt sok helyen elhalasztják az oltások beadását.

Újra támadhat a diftéria, az a betegség, amelyet a harmincas években már legyőztek, és hatékony védőoltás áll rendelkezésére, erre figyelmeztet egy friss brit-indiai kutatás, amely abaktérium 122 év alatt végbemenő genetikai változásait vizsgálta. Az eredményekből úgy tűnik, a kórokozó már több antibiotikumnak is ellenáll, a megbetegedések száma emelkedik, aminek részben az is az oka, hogy az éppen zajló világjárvány miatt sok helyen csúszik a torokgyík elleni oltás beadása – írta a Qubit . A diftéria elleni oltásban lévő antitestek a baktérium toxinját célozzák, ahogy az ellenszérumban lévő antitestek is ehhez kapcsolódnak. Fertőzés esetén a beteget antibiotikummal kezelik. Mindkét esetben némi aggodalomra adhat okot, hogy a kutatás szerint a baktérium toxintermelő génjében 18 különböző variáns jött létre, amelyek közül több is meg tudja változtatni a toxin szerkezetét, és olyan mutációt képes létrehozni, amely ellen nem, vagy csak kevésbé lehet hatásos a védőoltás. A kutatók szerint ez még nem jelenti azt, hogy küszöbön a következő világjárvány, vagy hogy teljesen haszontalan lenne a vakcina, de arra figyelmeztettek, érdemes nyomon követni a kórokozó evolúcióját, annál is inkább, mert nem lehet tudni, mekkora problémát tud okozni. A WHO indiai kirendeltségének vezetője, Pankaj Bhatnagar szerint a betegség kezelésében egyelőre nem okoz különösebb gondot a antibiotikum-rezisztencia, de a baktérium genetikai változásai előrevetítik, hogy létrejöhetnek olyan variánsok, amelyek ellen a bevett penicillines kezelés nem lesz hatásos. A diftériát a népnyelv azért nevezte torokgyíknak, mert a toxin hatására áttetsző, száraz, pikkelyes hártya keletkezik a felső légutakon, amely idővel leválik, és ha a betegnek nem sikerül felköhögnie, elzárhatja a légcsövet. A védőoltás ugyan széles körben elérhető és alkalmazott, a betegség még mindig jelen van a világban, ezért egy kevésbé átoltott országba utazás előtt javasolt az emlékeztető oltás beadása.