Gulyás Gergely: 24 órán belül nyilvánossá teszik a kínai és orosz vakcinákra vonatkozó szerződéseket

Magyarország kínai és orosz vakcinára is kötött szerződéseket, az erre vonatkozó szerződéseket 24 órán belül nyilvánosságra hozzák - mondta a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely. Elmondta: mivel Magyarország képes az év első felében beoltani mindenkit, ezért az év második felére csak akkor rendelnek EU-s vakcinákat, ha az feltétlenül szükséges. A jelenlegi vakcinaszerződések alapján, ha minden 18 év feletti magyar lakos kér oltást, akkor is mindenkit másfélszer be tudunk oltani. 4 millió adag vakcina marad a jelen állás szerint - fogalmazott.



Ezért a kormány óvatosan számol azokkal a vakcinákkal, amelyek csak a második félévben érkeznek, különösen, ha csak a második félév második felében érének ide. (A Moderna vakcinánál is ez a helyzet, abból nem rendeltek, ami vélhetően csak a negyedik negyedévben fut be.) A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt arról, hogy bár a brit mutáns a fiatalabbak esetében is súlyos betegséget tud okozni, a kórházban kezeltek több mint 80 százaléka ma is 60 év feletti. A mutációk tehát továbbra is az idősebb korosztályt fenyegetik, ezért minden időst arra kérnek, hogy regisztráljon az oltásra. Eddig összesen 3 108 000 ember tette ezt. Azaz a magyar társadalom kevesebb mint 50 százaléka kért oltást, még úgyis, ha ide számoljuk vesszük az egészségügyi dolgozókat, akiket még az elején beoltottak - mondta Gulyás. Ahogyan arról Orbán Viktor is beszámolt a Facebook oldalán, Kínából újabb oltóanyag érkezett ma Magyarországra, 450 ezer vakcina. Gulyás szerint ezzel a második szállítmánnyal összesen már egymillió vakcina érkezett Kínából. Elmondta azt is, hogy a jelenlegi állapotok szerint úgy látják, hogy húsvétig sor kerülhet az idősek oltására, ez persze attól is függ, hogy mennyien regisztrálnak addig. A gazdasággal kapcsolatban elmondta, hogy a hétfőn hatályba lépett intézkedések különösen a szolgáltató szektorban jelentenek sokak számára nehézséget. Együtt érez velük a kormány és ezért minden bezárással érintett területre kiterjesztették a bértámogatást, amit egész márciusban fenntartanak. Az érintett vállalkozásoknak a 10 millió forintos újraindítási gyorskölcsönt is biztosítják, tehát ők is jogosultak lesznek. A kormány utasította az MFB-t arra, hogy ennek feltételeit teremtse meg - mondta Gulyás. A bértámogatásokat ütemezetten adják, az eddig kifizetett összeg eléri az 50,618 milliárd forintot, a megítélt összeg pedig 50,857 milliárd. Az uniós vakcinabeszerzésre vonatkozó adatokat az EU-nak kell majd nyilvánosságra hoznia - mondta Gulyás. Az orosz vakcina kapcsán azt mondta, hogy a két oltás ára 19,90 dollár, tehát mintegy 17 euró. A kínai vakcina pedig egy oltás ára 31,5 euró, tehát két oltás 63 euróba kerül. Az uniós vakcinák olcsóbbak - tette hozzá. Az új egészségügyi jogviszonyról szóló szerződés kapcsán azt mondta, hogy hosszú idő után tiszta jogviszonyt teremt az egészségügyben. A dolgozók 96,3%-a írta alá az új szerződést, 727 olyan orvos volt, aki nem írta alá a szerződést, de új belépőből is van 420 - ismertette a számokat Gulyás.