Fucsovics visszalépett a negyeddöntőtől Dohában

Fucsovics Márton szetthátrányból fordítva legyőzte a dél-afrikai Lloyd Harrist, és bejutott a negyeddöntőbe az 1,1 millió dollár (333 millió forint) összdíjazású dohai keménypályás férfi tenisztornán. A világranglista 46. helyén álló magyar játékos vasárnap még döntőt vívott Rotterdamban, ennek ellenére kedden a dohai nyitókörben magabiztosan verte a szerb Dusan Lajovicot (27.). A szerdai folytatásban meglepetésre nem a háromszoros Grand Slam-bajnok Stan Wawrinka (20.) állt a háló túloldalán, ugyanis a svájci klasszis nagy csatában kikapott a selejtezőből indult Harristől. A magyar és a dél-afrikai játékos eddig egyszer találkozott, 2019-ben a kínai Csengtuban az ellenfél nyert három szettben. A második csata előtt a helyi műsorközlő is kiemelte, hogy a nyíregyházi teniszező, aki sorozatban harmadszor szerepel Dohában, kiváló formában van, és az elmúlt 11 napban hét meccset nyert meg. A centerpályán Roger Federer mérkőzése után még foghíjasabbá váltak a járvány miatt amúgy sem zsúfolt lelátók, ugyanakkor pandémia előtti időket idézte, hogy számítógép helyett vonalbírók segítették a mérkőzésvezető munkáját. A nyíregyházi teniszező második adogatógémjében bréklabdát hárított, ám 3:3-nál ez már nem sikerült neki, mert az ATP-rangsor 84. helyén álló rivális kiélezett helyzetekben extrákat ütött. Mivel a 24 éves Harris szervái érinthetetlennek bizonyultak, 41 perc elteltével Fucsovics szetthátrányba került. A második felvonás stabil adogatójátékokkal kezdődött, egyikük sem jutott el bréklabdáig, mígnem a 29 éves magyar - aki egy ízben a nap ütését bemutatva láb közül ütött a hálón megpattanó nyerőt, () - 5:5-nél meccslabdával felérő bréklabdát védett ki. A játszmát lezáró rövidítésben Fucsovics 1-3-ról 5-3-ra fordított, majd két remek röptével lezárta a szettet, és kiegyenlített. A fokvárosi teniszező dühében messzire elhajította ütőjét. Száz perc után kezdődhetett a döntő játszma, amelyre a 196 centis Harrisben elpattanhatott valami, mivel az első 13 labdamenetet elvesztette. A magyar Davis Kupa-válogatott vezére hamarosan 4:0-nál tartott, innen pedig már nem engedte ki a kezéből a meccset a megroggyant Harris ellen. A találkozó 2 óra 10 percig tartott. Fucsovicsra a csütörtöki negyeddöntőben ismét az orosz Andrej Rubljov vár, akitől vasárnap kikapott a rotterdami fináléban, és akinek azóta mérkőzést sem kellett játszania. A harmadik helyen kiemelt orosz címvédőként érkezett Katarba. A magyar játékos a pályán adott nyilatkozatában elsőként a győzelmek hátteréről beszélt: „Erős vagyok fizikálisan, de keményen megdolgoztam ezért. Az elmúlt hónapokban mentálisan is sokat fejlődtem, és néhány fontos győzelem után elhittem, hogy magasabbra is kerülhetek a ranglistán. Most már kicsi, de fontos meccseket is megnyerek. Rubljov az egyik legkeményebb ellenfelem, de pillanatnyilag csak arra tudok gondolni, hogy rendesen kialudjam magam. Holnap felkelek és alaposan felkészülök ellene” – összegzett Fucsovics Márton. „Az az igazság, hogy nem számoltam a meccseket” – nyilatkozta az MTI-nek. „Tegnap nem ébredtem túl jó formában, még az is átfutott az agyamon, hogy kérek egy beutalót a helyi kórház rehab-részlegére. De ahogy közeledett a meccs, úgy lettem jobban és jobban. Már lassan engem is meglep, hogy így bírom a tempót, köszönet érte Balázsnak, az erőnléti edzőmnek" – mondta a 29 éves játékos. A szetthátrányból megfordított nyolcaddöntőről szólva elmondta: „Harris baromi jó formában játszott, le a kalappal előtte. Minden tudásomra szükség volt, hogy legyűrjem. Szerintem a semleges szurkolók számára igazi teniszcsemege volt a meccs, bentről én így éreztem. Ami azt a láb közül ütött nyerőt illeti, igazából minden játékos tudja ezt a touron, de valljuk be, ezt inkább csak kényszerből szokták ütni. Én is +belehaltam volna a szépségbe+, ha nem pattan meg a labda a hálón, szóval szerencsém volt” – fogalmazott Fucsovics. Azt a dicséretet, hogy fantasztikus menetelése láttán sokan - köztük a dohai műsorközlő is - vasembernek nevezik, a nyíregyházi teniszező szerényen elhárította.