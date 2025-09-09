Célpontjuk az a Hamász-vezető, Haled Mesál volt, akivel már 1997-ben is végezni akartak. Úgy tudni, Donald Trump is jóváhagyta az izraeli katonai akciót.
Szépségtapaszként utolsó mérkőzésünkön ötméteresekkel legyőztük Montenegrót. Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint ugyan a csapat negatív spirálba került, de mérleget csak a párizsi olimpia után lehet vonni.
Azt nem tudni, a köztársasági elnök is a gépen tartózkodik-e. A tervek szerint holnap Tamím bin Hamad ál-Száni sejkkel tárgyalna.
Hétfőn minden valószínűség szerint a címvédő és Európa-bajnok holland válogatottal találkozik a négy közé jutásért.
Ha pénteken legyőzik Kazahsztánt, akkor közvetlenül a negyeddöntőbe jutnak.
A dohai világbajnokságon aratott 39-2-es különbségű győzelem után csütörtökön már a közvetlen negyeddöntőbe jutásért játszunk Ausztráliával.
Betlehem Dávid olimpiai kvótát szerzett.
A dohai versenypályán szombat délután az időmérő edzés következik.
Andrej Rubljov úgy jutott a torna elődöntőjébe, hogy egyetlen meccset sem játszott.
A magyar teniszezőre az az orosz Andrej Rubljov vár, akitől vasárnap kikapott a rotterdami fináléban, és akinek azóta mérkőzést sem kellett játszania.
Több mint hatórás repülés után két szettben verte meg szerb ellenfelét a magyar teniszező.
A pontos napot még nem jelölték ki.
Nem jutott be a döntőbe a magyar-francia páros a keménypályás női versenyen.
A legjobb négy közé jutott Babos Tímea és Kristina Mladenovic világbajnok kettőse a 2,9 millió dollár (900 millió forint) összdíjazású dohai keménypályás női tenisztornán.
Fucsovics Márton bejutott a legjobb nyolc közé az 1,465 millió dollár (433 millió forint) összdíjazású dohai keménypályás tenisztornán.
Novak Djokoviccsal mérkőzik majd a negyeddöntőbe jutásért Fucsovics Márton az 1,3 millió dollár (365 millió forint) összdíjazású keménypályás dohai férfi tenisztornán.
Hosszú két arany- és egy bronzérmet nyert az úszók idei világkupa-sorozatának második állomása, a dohai viadal csütörtöki nyitónapján.
Bő egy év után már látszik, nem törte meg a bojkott a kicsi, ám dúsgazdag különutas monarchiát. Donald Trumpnak viszont nagyon nem tetszik a vita.
Berki Krisztián lólengésben, Kovács Zsófia pedig felemáskorláton és ugrásban bejutott a döntőbe a tornászok dohai világkupaversenyén.
A címvédő Novak Djokovic nyerte az 1,2 millió dollár (365 millió forint) összdíjazású dohai keménypályás férfi tenisztornát, miután a vasárnapi döntőben, nagy csatában 6:3, 5:7, 6:4-re legyőzte a világelső Andy Murrayt.
A címvédő szlovák Peter Sagan nyerte a férfiak mezőnyversenyét a dohai országúti kerékpáros világbajnokságon.
Imre Géza a második fordulóig jutott, Boczkó Gábor pedig az első asszójában vereséget szenvedett a 64-es főtáblán a férfi párbajtőrözők katari Grand Prix-viadalán.
Hosszú Katinka a hétvégén sem tétlenkedett: felállhatott a dobogó valamennyi fokára, és összesen 4 arany, 3 ezüst és 1 bronzéremmel zárta a dohai rövid pályás világbajnokságot.
Két ezüstérem az év női úszójának választott Hosszú Katinka révén, két szép helyezés 200 gyorson (Kozma Dominik 4., Bernek Péter 5.), valamint a női gyorsváltó helytállása (szintén 4. helyen végeztek) – ez a dohai rövid pályás világbajnokság nyitónapjának mérlege.
Ma rajtól és vasárnapig tart Dohában a rövidpályás úszó világbajnokság. Kiss László, a magyar válogatott szövetségi kapitánya legalább hat érmet remél hazánk versenyzőitől.