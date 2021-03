Elesett az aligai úttörőtábor is

Sok 80 év feletti, regisztrált ember nem kapott még értesítést, ezért arra kérték az orvosokat, hogy a listáról őket részesítsék előnyben.

– A harmadik hullám meredek felszálló ágban van, két eszköz áll rendelkezésre ellene: a kontaktusok számának csökkentése és az oltás – közölte az Operatív Törzs csütörtöki tájékoztatóján György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője. Elmondta, Magyarország már a második az Unióban az átoltottság terén, eddig majdnem másfél millió embert oltottak be. – Ebből 324 ezren már a második vakcinát is megkapták – jelentette ki, majd bejelentette: gyorsítanak az oltás tempóján, s a következő másfél hét alatt közel félmillió ember juthat vakcinához. Az államtitkár kitért arra is, hogy miután sok 80 év feletti, regisztrált ember nem kapott még értesítést, ezért arra kérték a háziorvosokat, hogy a legidősebbeket részesítsék előnyben. György István elmondta azt is, hogy ma megkezdődött az AstraZeneca vakcina használata az oltópontokon. – Azok, akik a múlt hétvégén sms-ben kaptak értesítést, de mégsem juthattak hozzá az oltóanyaghoz , azok a hétvégén megkapják az oltást – közölte.

– Ma egy éve nyilvánította világjárvánnyá a koronavírus-járványt a WHO – emlékeztetett Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos elmondta, csúcsot döntött az elmúlt 24 órában regisztrált fertőzöttek száma, hiszen az még soha nem haladta meg a nyolcezret. Kifejtette, többen szeretnének oltakozni, mint amennyi vakcina rendelkezésre áll, most a legidősebbek beoltására kell összpontosítani. Felhívta a figyelmet arra, hogy egyre kevesebb oltóanyag érkezik, ezért kell több lábon állni és vakcinabeszerzéseket végezni. Kijelentette, a mai napon érkezett Sinopharm szállítmány t szeretnék gyorsan felszabadítani, a vakcinák számát, felhasználását a koronavirus.gov.hu -n lehet majd nyomon követni. Müller Cecília figyelmeztetett, amennyiben valaki a koronavírus tüneteit észleli magán, úgy azonnal orvoshoz kell fordulni. – Már a háziorvos és a járóbeteg-szakellátó is tud rendelni Favipiravír gyógyszert , illetve a plazmaterápiához hasonló eljárás is rendelkezésre áll a kórházakban – közölte. Hozzátette, amennyiben a háziorvos kórházba küldi a beteget, úgy tudni kell, hogy az időben elkezdett terápia is sokat segíthet és ezek ambulánsan is elvégezhetők, nem kell a kórházba befeküdni. Az infúziós kezelésekkel pedig jelentős javulás érhető el. Végül mégegyszer megkérte a lakosságot, ne válogassanak a vakcinák között, fogadják el, amit az orvos ajánl nekik. Tovább emelkedett a maszkviselési szabályszegések száma, szerdán 606 ember ellen intézkedtek a rendőrök emiatt - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a csütörtöki online sajtótájékoztatón. Kiss Róbert alezredes közölte: 30 090-re emelkedett a maszkviselési szabályok figyelmen kívül hagyása miatti eddigi rendőri intézkedések száma. Felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus-járvány harmadik hullámában különösen fontos a védelmi intézkedések - különösen a védőtávolság és a maszkviselés - betartása. Kiemelte: a március 8-án hatályba lépett szigorítások értelmében Magyarország valamennyi közterületén maszkot kell viselni. Elmondta: szerdán 527 esetben léptek fel a rendőrök azért, mert közterületen valaki nem viselt maszkot. 164 embert figyelmeztettek, 210-en helyszíni bírságot kaptak, 153-at pedig feljelentettek. Tömegközlekedési eszközökön és várakozóhelyein 32, míg a kereskedelmi üzletekben és bevásárlóközpontok területén 47 ember ellen intézkedtek a rendőrök a maszkviselési szabályok megszegése miatt szerdán.