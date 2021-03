Albínó teknős született a Nagy-Korallzátony egyik szigetén

A gondozónő szeme láttára bújt ki a tojásból az apró rózsaszín állat.

Ritka, albínó teknős jött világra az állatvédők szeme láttára a Nagy-Korallzátony egy szigetén – írta a The Guardian ausztrál online kiadása. A queenslandi Lady Elliot-sziget, a Nagy-Korallzátony legdélibb szigete levesteknős-fészkeit gondozó Jessica Buckman hétfőn bukkant a kis rózsaszín állatra, amelyik éppen a tojásból bújt ki. „Kiemeltem egy kis homokot, és ott volt a fészekben. Nagyon megdöbbentett, igazán különleges dolognak lehettem tanúja” – magyarázta Buckman a lapnak. Társa, Jim Buck, aki már több mint 30 éve foglalkozik teknősvédelemmel és megfigyeléssel, úgy becsüli, nagyjából minden százezredik teknőstojásból kel ki albínó fióka. Ő sem látott többet egy-kettőnél. Még inkább meglepődtek, amikor egy másik albínóra is bukkantak, de az nem maradt életben, félig kikelve találtak rá. „Nehéz megmondani, volt-e belőlük több is, mivel nem mindegyikük kikelésénél vagyunk jelen” – tette hozzá. Az albinizmus ritka, örökölt rendellenesség, amely a pigmentáció teljes vagy részleges hiányát jelenti. Az állatok világában ez általában rövid élettartammal jár, mert az albínóknak nem könnyű elrejtőzni. Buck egész karrierje során egyetlen felnőtt albínó teknőst sem látott. A hétfőn talált albínó fióka sem volt a legerősebb, de kis segítséggel kijutott a fészekből, hogy megtegye a kulcsfontosságú, 10-15 méternyi utat a tengerig. Az állatvédők nem remélik, hogy viszontlátják.