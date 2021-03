Emmi: várják ki a sorukat a tanárok

A pedagógusok és más oktatási dolgozók nem élvezhetnek elsőbbséget az oltási rendben.

Továbbra sincs tervben, hogy a pedagógusok és más oktatási dolgozók külön csoportként elsőbbséget élvezzenek az oltási rendben – legalábbis ez derült ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) lapunknak küldött tájékoztatásából. A szaktárcát azt követően kerestük meg, hogy a Pedagógusok Szakszervezete, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a Civil Közoktatási Platform is azt kérte, a tavaszi szünet végéig, vagyis április 7-ig haladéktalanul oltsák be az ezt igénylő oktatási dolgozókat. Miután március 8-tól óvoda- és iskolazárást rendelt el a kormány, erre most gyorsan és egyszerűbben sort lehetne keríteni – ahogy azt meg is tették az ügyészségi és bírósági dolgozók esetében. Az Emmi annyit írt: az eddigi több mint egymillió beoltott között életkoruknál vagy betegségüknél fogva sok pedagógus is megkaphatta már az oltást. „Jelenleg is folyamatos az oltás, és a legveszélyeztetetttebbek, az idősek és krónikus betegek élveznek prioritást” – tették hozzá. Arra a kérdésre, eddig mennyi pedagógust oltottak be, nem kaptunk választ.