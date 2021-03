Orbán Viktor: A regisztrálás és az oltás az egyetlen út, amely kivezet a nehéz helyzetből

130 ember életét követelte a járvány Magyarországon az elmúlt napon.

9011 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 498 183-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 130, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 627 főre emelkedett – írja a koronavirus.gov.hu . A gyógyultak száma jelenleg 346 904, de az aktív fertőzöttek száma is már 134 652-re emelkedett. Kórházban 8718 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 949-en vannak lélegeztetőgépen. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (94 770) és Pest megyében (66 969) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (28 666), Borsod-Abaúj-Zemplén (28 110) és Hajdú-Bihar megye (27 320). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (10 996).

Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 229 827 a beoltottak száma, ebből 351 694-en már a második oltást is megkapták. Hangsúlyozták, hogy a járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma. A háziorvosok AstraZeneca-vakcinát kaptak ezen a héten, és az Operatív Törzs azt kérte tőlük, hogy a még be nem oltott regisztrált idősek oltását folytassák. A kórházi oltópontokon Szputnyik és Pfizer oltóanyagok vannak, amelyekkel szintén elsősorban a háziorvosok által beküldött regisztrált idősek oltása folytatódik. A kórházi oltópontokon vasárnapig a 60 év alatti krónikus betegeket is oltják AstraZenecával, az érintettek erre SMS-ben kaptak behívót.