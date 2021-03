Vatikán: korai a pápa magyarországi programjáról beszélni

A cseh fertőzési és halálozási adatok ellenére Milos Zeman elnök továbbra is a politikai eseményekre való ráhatásával van elfoglalva.

Csehország továbbra is nehezen birkózik meg a járvánnyal, a kórházak teljesítőképességük határához érkeztek. A drámai fertőzési és halálozási adatok ellenére azonban Milos Zeman elnök továbbra is azzal van elfoglalva, hogy minél nagyobb befolyást gyakoroljon a politikai események alakulására. Mint a Novinky kommentárjában rámutat, az országban két hatalmi bázis alakult ki, az államfőé és a miniszterelnöké, miközben az alkotmány szerint végrehajtó hatalommal a kormányfő rendelkezik. Zeman azonban ebbe már elnökké választása óta nem tud és akar belenyugodni, ezért különféle rafinált módszerekkel zsarolja Babis amúgy igen gyenge kormányát. Milos Zeman ezúttal azt követeli, Babis menessze Jan Blatny egészségügyi minisztert. Bár a tárcavezető eddig valóban nem volt túl sikeres a minisztérium irányítójaként, Zemant valójában az zavarja, hogy Blatny kijelentette: az orosz vakcina csehországi engedélyeztetéséhez csak akkor járulna hozzá, ha az megkapná az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyét. Mint fogalmazott, „amíg én irányítom az egészségügyi tárcát, ebben az országban nem fognak olyan vakcinával oltani, amit nem hagyott jóvá az európai hatóság”. Zeman erre egy interjúban a tárcavezető menesztését követelte azt állítván, azzal, hogy nemet mondott a Szputnyik V-re, felelőssé vált a koronavírussal megbetegedettek haláláért. Hozzátette, amennyiben Andrej Babis nem hajlandó megválni Blatnytól, az „nem javítaná a miniszterelnökkel való baráti kapcsolatunkat”. A miniszterelnök egyelőre elutasította az elnök követelését, mint fogalmazott, nincs napirenden a kormány átalakítása. Az azonban nem vehető készpénznek, hogy a véleménye nem változik meg, hiszen eddigi politikai pályája is az elnöktől függött és a továbbiakban még inkább Zeman határozza meg a sorsát, különösen az októberi választás után. Zeman elnökként mindvégig az orosz, illetve a kínai érdekek védelmezője volt. A Dukovany erőmű befejezését az oroszokra bízná, a cseh 5G hálózat kiépítését pedig a Huaweire. Zeman egyébként nem csak Blatnytól, hanem Tomás Petrícek külügyminisztertől is megválna, utóbbitól azért, mert nem támogatja, hogy Dukovany építését az oroszok fejezzék be.