Gulyásék megmagyarázták, miért jó az új építési törvény

Már a pályáztatás előtt eldönthette a Médiatanács, hogy milyen indokkal fogják elkaszálni a Klubrádiót – véli Stock Richárd, a rádió vezérigazgatója.

– Minden jel arra utal, hogy az egész frekvenciapályázat egy színjáték volt. A Médiatanács nem a pályázatunk tartalmával indokolta a kizárásunkat a versenyből, hanem a pályázati feltételek között nem szereplő körülményekkel, törvénytelen gazdálkodással vádolva minket, minden jogalap nélkül – nyilatkozta lapunknak pénteken Stock Richárd, a rádió vezérigazgatója.Mint arról csütörtökön lapunk is beszámolt, a budapesti 92,9-es frekvenciára kiírt pályázatot eredménytelennek minősítette a Médiatanács , miután az egyedüli pályázó Klubrádió pályázatát is elutasította – korábban két konkurenst formai hibák miatt zártak ki. A rádió ennek értelmében biztosan nem térhet vissza az általa eddig használt hullámhosszra, online folytatják a műsorszórást.A Médiatanács határozásának alapos tanulmányozását követően a Stock Richárd hangsúlyozta, „hazugság volt, hogy a magyar sajtószabadság bizonyítéka lenne, hogy a Klubrádió pályázaton szerezheti vissza frekvenciáját”, ezzel utalt Kovács Zoltán kommunikációért felelős államtitkárnak az uniós kritikákra reagáló kijelentésére.A kizáró határozatban hosszasan sorolják Stock szerint, hogy a Klubrádió szerintük miért nem lenne jó gazdája a frekvenciának a gazdasági helyzete miatt. Ebből az látszik szerinte, hogy a Médiatanács pontosan tudhatta, hogy a rádió mérlege tíz éve veszteséget mutat, ugyanakkor a hallgatói támogatások miatt ez nem jár a működésképtelenség veszélyével. Stock szerint tudatosan keverik össze, hogy mi a mérlegállapot és mi a törvénytelen gazdálkodás, utóbbit hazugságnak nevezte. – Mindegy, hogy mit adtunk volna be. Hiába feleltünk meg a kiírásnak, utólag előrántották ezt az a kifogást. Ez egy tisztességtelenség, gyávaság, megtévesztés – fogalmazott Stock.– A frekvenciánkért küzdünk, hidegen hagynak a Médiatanács hazugságai – válaszolt arra a kérdésünkre, hogy a törvénytelen gazdálkodás vádja miatt vennének-e jogi elégtételt. Energiájukat arra koncentrálják, hogy megtámadják a kizáró határozatot, illetve még a Kúrián folytatódik az a perük, amit a frekvenciaengedélyük meghosszabbításának tavaly őszi megtagadása miatt indítottak. Engem nem érdekel, hogy a bíróság kimondja, hogy tisztességtelen volt.