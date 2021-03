Eltüntették Győr fideszes polgármesterének kormánykritikus interjúját

A szombathelyi polgármester által kijelölt oltópontokat a tisztifőorvosnak egy bejárás során kellene átvennie, amire egészen idáig nem került sor.

„Tisztelt Kormánymegbízott úr! A mai napon több alkalommal kerestem telefonon Szombathely Megyei Jogú Város polgármestereként és a Védelmi Bizottság tagjaként. Sajnos hiába. Tegnapi telefonos megbeszélésünk alapján ma kellett volna a járási tisztifőorvosnak megtenni az új, általam kijelölt szombathelyi oltópontok bejárását. Ez sem történt meg sajnos. Pedig a működés megkezdése előtt az ő feladata az általa korábban meghatározott feltételek teljesülésének a megállapítása. Amennyiben ezt a feladatát elmulasztja az késedelmet jelent, és ezzel veszélyezteti a szombathelyi polgárok életét, testi épségét. Szombathely polgármestereként ezúton is kérem, hogy haladéktalanul végezzék el a feladatot a holnapi nap folyamán, hogy a következő két napban legyen lehetőségünk az oltandók értesítésére. A ránk bízott emberek életének védelmét semmilyen érdek nem írhatja felül. Nagyon remélem, hogy nem is fogja!” – tette közzé pénteken Facebook-oldalán Nemény András, Szombathely ellenzéki polgármestere Harangozó Bertalan kormánymegbízottnak csütörtökön este küldött levelét. A városvezető szerint ugyanis az oltóhely bejárása nélkül nem tudják értesíteni az oltásra váró érintetteket, s így borul az oltási terv. - A város háziorvosainak cirka 90 százaléka jelezte, a jelenlegi formában nem tudják ellátni oltási feladataikat, ugyanis nemcsak plusz munkaterhet, hanem komoly adminisztrációt is ró rájuk, s rengetegen jelentkeznek oltásra. Mivel a katasztrófavédelmi törvény lehetőséget nyújt a polgármestereknek, hogy oltópontot jelöljenek ki, még a múlt héten úgy döntöttünk, négy oltópontot hozunk létre a városban – mondta a Népszavának Nemény András. – Természetesen egyeztettünk a kormányhivatallal, már a helyek kijelölése is közös megegyezéssel zajlott, a szakembereik elmondták, milyen feltételeknek kell megfelelni. Ahhoz azonban, hogy működhessenek az oltópontok, a tisztifőorvosnak egy bejárás során át kell vennie a helyet. Elsőként a képtárban alakítottunk ki oltóhelyet öt oltóponttal, az eredeti terv szerint szerdán, de legkésőbb csütörtökön át is vette volna a tisztifőorvos, s a háziorvosok és a szakszemélyzet felkészülhetett volna, hogy kedden megkezdik az oltásokat, s persze ki lehetett volna értesíteni az oltásra várókat. Mivel eddig nem vették át hivatalosan a helyet, így nem lesz idő felkészülni, s nem kezdődhet meg az oltás kedden. A polgármester hozzátette, nem az állami oltópontok konkurenciájaként jelölték ki az oltóhelyeket, hanem a háziorvosi munka hatékonyabbá tételére, hiszen az oltóhelyekre koordinálva az egyes körzetek feladatait sokkal több embert lehet beoltani. A képtárban létrehozott oltóponton naponta akár 200 embert is be lehet oltani, s ha a további három oltóhely – s így a diszpécseri szolgálat – is feláll, akár ezer szombathelyi kaphat oltást egyetlen nap alatt. - Két nappal ezelőttig minden rendben volt, az utolsó lépést azonban nem tudjuk megtenni, ugyanis a kormányhivatalban hirtelen falba ütköztünk – jegyezte meg Nemény András. – nem tudom, mi történhetett, csak remélni tudom, hogy semmilyen politikai érdek nem írja felül a ránk bízott emberek egészségének védelmét. Az üggyel kapcsolatban megkerestük a vas megyei kormányhivatalt és a Nemzeti Népegészségügyi Központot is, ám eddig nem válaszoltak kérdéseinkre.